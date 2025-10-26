Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"

E' ferma, ma pacata la protesta del Bologna dopo il pirotecnico 2-2 con la Fiorentina zeppo di episodi e polemiche. "C'è stata una grande prestazione della squadra che stava dominando la partita - ha spiegato l'ad rossoblù Claudio Fenucci a fine partita -. Non mi è piaciuto l'episodio su Bernardeschi nel finale e anche altre cose che sono successe durante la gara". "Faccio questo intervento per essere utile al sistema - ha aggiunto riferendosi al contatto in area tra Bernardeschi e Sabiri non segnato dal Var al direttore di gara -. Abbiamo cercato di codificare gli interventi tra Var e campo e non capisco perché a volte il Var intervenga e a volte non intervenga". "Dopo il fallo su Bernardeschi c'è stata l'espulsione di Holm e una gara diversa - ha proseguito il dirigente del Bologna -. Anche sul primo rigore c'è stato un fallo di mani di Kean precedente mi dicono". "Se abbiamo deciso di codificare alcuni interventi col Var, credo che il Var debba intervenire", ha ribadito.