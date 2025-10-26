Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"

26 Ott 2025 - 20:45
© IPA

© IPA

E' ferma, ma pacata la protesta del Bologna dopo il pirotecnico 2-2 con la Fiorentina zeppo di episodi e polemiche. "C'è stata una grande prestazione della squadra che stava dominando la partita - ha spiegato l'ad rossoblù Claudio Fenucci a fine partita -. Non mi è piaciuto l'episodio su Bernardeschi nel finale e anche altre cose che sono successe durante la gara". "Faccio questo intervento per essere utile al sistema - ha aggiunto riferendosi al contatto in area tra Bernardeschi e Sabiri non segnato dal Var al direttore di gara -. Abbiamo cercato di codificare gli interventi tra Var e campo e non capisco perché a volte il Var intervenga e a volte non intervenga". "Dopo il fallo su Bernardeschi c'è stata l'espulsione di Holm e una gara diversa - ha proseguito il dirigente del Bologna -. Anche sul primo rigore c'è stato un fallo di mani di Kean precedente mi dicono". "Se abbiamo deciso di codificare alcuni interventi col Var, credo che il Var debba intervenire", ha ribadito. 

Ultimi video

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

01:21
22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

22' | Gol di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 1-0)

01:53
43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

43' | Gol di Bellingham (Real Madrid-Barcellona 2-1)

01:16
38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

38' | Gol di Fermín (Real Madrid-Barcellona 1-1)

01:29
12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

12' | Gol annullato di Mbappé (Real Madrid-Barcellona 0-0)

00:36
De Jong: "Partita dura"

De Jong: "Partita dura"

00:29
Tchouameni: "Vittoria importantissima"

Tchouameni: "Vittoria importantissima"

03:04
Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

01:55:15
Real Madrid-Barcellona: partita integrale

Real Madrid-Barcellona: partita integrale

01:39
MCH FEYENOORD-PSV 2-3 MCH

Lo spettacolo di Feyenoord-PSV: finisce 2-3

00:18
MCH ASPIRAPOLVERI AL DE KUIP MCH

De Kuip invaso dai coriandoli, entrano in campo gli aspiratori

01:02
MCH TWENTE-AJAX 2-3 MCH

L'Ajax vince il casa del Twente e salva la panchina di Heitinga

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:26
Lazio, Lotito: "Con Sarri rapporto di affetto e stima"
21:01
Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più del Bologna"
20:51
Bologna, Niccolini: "Dominato per 70', c'è rammarico"
20:45
Bologna, Fenucci protesta: "Var non intervenuto in situazioni codificate"
20:39
Fiorentina, Kean: "Si riparte da qui, credo in questo club"