La sindrome San Siro del Milan e il 2026 horror del Napoli

FALLIMENTO - Sarà ancora campione d’Italia il Napoli, come piace ricordare al suo allenatore. Ma in questo avvio di 2026 i numeri inchiodano la squadra di Antonio Conte. In sintesi: a gennaio è maturata l’esclusione dalla Champions League (nella fase a campionato) e a febbraio l’eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale ad opera del Como. Tra gennaio e febbraio in 10 partite di A sono arrivate solo 4 vittorie (con 4 pareggi e 2 sconfitte): 16 punti conquistati sui 30 a disposizione. Di più. Solo tre volte sulle 13 partite disputate nell’anno nuovo tra campionato e coppe il Napoli non ha subito reti. Insomma, se non è un fallimento poco ci manca. Conte continua a lamentarsi degli infortuni (la maggior parte di natura muscolare, dunque con grandi responsabilità da addebitare allo staff tecnico) e degli arbitri (a volte a ragione, più spesso a torto). Eppure con 8 milioni a stagione l’allenatore salentino è il più pagato del calcio italiano, nessun giocatore della sua rosa guadagna quanto lui. E da lui sarebbe lecito aspettarsi qualche mossa, qualche idea, qualche intuizione. E non solo pianti e lamenti.