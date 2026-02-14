La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e Spalletti

I nerazzurri arrivano da cinque successi consecutivi in campionato e vincere oggi significherebbe mettere una seria ipoteca sullo Scudetto oltre che sfatare il tabù degli scontri diretti in questa stagione. Lato formazione, Chivu si affiderà ai titolarissimi e spera anche di poter schierare dal primo minuto Barella. Con lui, anche Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio ma al momento l'ex Cagliari sembrerebbe quello con più possibilità di partire titolare. In difesa ci sarà Bisseck con Akanji e Bastoni, mentre davanti l'attacco sarà affidato alla Thu-La.