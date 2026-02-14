Serie A

La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e Spalletti

Questa sera a San Siro andrà in scena un Derby d'Italia importantissimo per gli equilibri del campionato 

14 Feb 2026 - 07:45
videovideo

Il derby d'Italia è sempre una storia a parte, una partita unica al di là della posta in palio. Oggi alle 20:45 Inter e Juventus si affrontano a San Siro in un match che è ormai un pezzo di storia del calcio italiano. A Milano andrà in scena anche un'inedita sfida nella sfida, ovvero Luciano Spalletti contro Cristian Chivu: dopo aver condiviso l'avventura alla Roma, i due saranno uno contro l'altro per la prima volta in carriera da allenatori. 

I nerazzurri arrivano da cinque successi consecutivi in campionato e vincere oggi significherebbe mettere una seria ipoteca sullo Scudetto oltre che sfatare il tabù degli scontri diretti in questa stagione. Lato formazione, Chivu si affiderà ai titolarissimi e spera anche di poter schierare dal primo minuto Barella. Con lui, anche Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio ma al momento l'ex Cagliari sembrerebbe quello con più possibilità di partire titolare. In difesa ci sarà Bisseck con Akanji e Bastoni, mentre davanti l'attacco sarà affidato alla Thu-La

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram

Leggi anche
Chivu (Inter)

Chivu: "Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano, non vedo fantasmi. Juve non decisiva"

Per quanto riguarda invece la Juventus, il dubbio di Spalletti ha come protagonista Khéphren Thuram. Nella giornata di ieri il francese si è fermato a causa di un edema osseo e il tecnico deciderà solo a ridosso della partita se schierarlo o meno. Se il centrocampista non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Koopmeiners. Il tecnico dovrebbe schierare lo stesso 11 dell'ultimo turno di campionato, seppur a specchio e con il ritorno al 3-4-2-1. 

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; McKennie, Yildiz; David

Spalletti farà il suo ritorno da ex nella Milano nerazzurra e cercherà di non infrangere la striscia di imbattibilità dei bianconeri in campionato. L'ultima vittoria dell'Inter risale infatti al 4 febbraio 2024: l'autogol di Gatti decide la sfida per gli uomini di Simone Inzaghi che al termine di quella stagione conquisteranno la seconda stella. Era l'ultimo anno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. 

Insomma, è un San Valentino per cuori forti. Dopo la pausa olimpica, San Siro sarà sold out: settore ospiti compreso. 

Monte ingaggi Serie A 2025/2026, comandano Inter e Juve: la classifica

1 di 20
© Getty Images | 20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti) 
© Getty Images | 20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti) 
© Getty Images | 20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti) 

© Getty Images | 20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti) 

© Getty Images | 20. Pisa (19,1 milioni di euro lordi, 10,6 netti) 

inter-juventus
chivu
luciano spalletti
san siro
serie a

Ultimi video

01:39
Zielinski il ripescato

Zielinski il ripescato

01:58
DICH ALLEGRI POST PISA-MILAN 13/2 DICH

Allegri: "Modric? I grandi campioni sono così, c'è la tecnica e c'è il carattere"

00:44
DICH LOCATELLI SU INTER DICH

Locatelli: "Gara difficile, ma daremo tutto"

00:25
DICH LOCATELLI PRE INTER DICH

Locatelli: "Spalletti mi ha detto di non parlare di lui"

01:38
DICH CHIVU SU JUVE DICH

Chivu sulla Juventus: "Con loro sempre qualche stimolo in più"

01:09
DICH CHIVU SU ARBITRI DICH

Chivu sugli arbitri: "Non vedo fantasmi"

03:07
Piantanida: "Quante curiosità su Pisa-Milan"

Piantanida: "Quante curiosità su Pisa-Milan"

01:37
Taveri: "Napoli-Conte, il futuro dipende da..."

Taveri: "Napoli-Conte, il futuro dipende da..."

02:07
Taveri: "L'11 mixato di Inter-Juventus"

Taveri: "L'11 mixato di Inter-Juventus"

01:36
Kean, riscatto viola

Kean, riscatto viola

01:22
Il Como si gode Butez

Il Como si gode Butez

01:17
Anticipo di semifinale

Anticipo di semifinale

00:41
Hiljemark e il Milan

Hiljemark e il Milan

01:33
Nuovo attacco giallorosso

Nuovo attacco giallorosso

01:38
Una stagione non "Big"

Una stagione non "Big"

01:39
Zielinski il ripescato

Zielinski il ripescato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Rabiot Milan
23:32
Follia Rabiot, si becca due gialli in 30'' per protesta: niente Como, quante giornate rischia
23:20
Ricci: "Fa piacere stare lassù in classifica, ma dobbiamo migliorare ancora"
21:28
Nessun tiro nella prima mezz'ora, Allegri striglia Loftus-Cheeck: "Sta camminando". Poi l'inglese la sblocca
20:08
Lazio: Pedro out, per spagnolo distorsione con interessamento legamento caviglia
19:56
Osimhen e Icardi, messaggi per Spalletti da Istanbul: assist delizioso e gol VIDEO