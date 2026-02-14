La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e Spalletti

Monte ingaggi Serie A 2025/2026, comandano Inter e Juve: la classifica
Questa sera a San Siro andrà in scena un Derby d'Italia importantissimo per gli equilibri del campionato
Il derby d'Italia è sempre una storia a parte, una partita unica al di là della posta in palio. Oggi alle 20:45 Inter e Juventus si affrontano a San Siro in un match che è ormai un pezzo di storia del calcio italiano. A Milano andrà in scena anche un'inedita sfida nella sfida, ovvero Luciano Spalletti contro Cristian Chivu: dopo aver condiviso l'avventura alla Roma, i due saranno uno contro l'altro per la prima volta in carriera da allenatori.
I nerazzurri arrivano da cinque successi consecutivi in campionato e vincere oggi significherebbe mettere una seria ipoteca sullo Scudetto oltre che sfatare il tabù degli scontri diretti in questa stagione. Lato formazione, Chivu si affiderà ai titolarissimi e spera anche di poter schierare dal primo minuto Barella. Con lui, anche Calhanoglu ha recuperato dall'infortunio ma al momento l'ex Cagliari sembrerebbe quello con più possibilità di partire titolare. In difesa ci sarà Bisseck con Akanji e Bastoni, mentre davanti l'attacco sarà affidato alla Thu-La.
La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez L., Thuram
Per quanto riguarda invece la Juventus, il dubbio di Spalletti ha come protagonista Khéphren Thuram. Nella giornata di ieri il francese si è fermato a causa di un edema osseo e il tecnico deciderà solo a ridosso della partita se schierarlo o meno. Se il centrocampista non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Koopmeiners. Il tecnico dovrebbe schierare lo stesso 11 dell'ultimo turno di campionato, seppur a specchio e con il ritorno al 3-4-2-1.
La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Cabal; McKennie, Yildiz; David
Spalletti farà il suo ritorno da ex nella Milano nerazzurra e cercherà di non infrangere la striscia di imbattibilità dei bianconeri in campionato. L'ultima vittoria dell'Inter risale infatti al 4 febbraio 2024: l'autogol di Gatti decide la sfida per gli uomini di Simone Inzaghi che al termine di quella stagione conquisteranno la seconda stella. Era l'ultimo anno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve.
Insomma, è un San Valentino per cuori forti. Dopo la pausa olimpica, San Siro sarà sold out: settore ospiti compreso.
