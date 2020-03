La Serie A si ferma fino al 3 aprile, cosa succede dopo?

L'emergenza coronavirus ha fermato lo sport almeno fino al 3 aprile, ma cosa succederà poi? Raffaele Auriemma, dagli studi di Tiki Taka, ha ipotizzato uno scenario che riguarda il futuro del nostro campionato (e anche di Euro 2020) da quella fatidica data in poi: "Parlando con alcuni addetti ai lavori - ha esordito - pare che se tutto dovesse andare bene nelle prossime due/tre settimane il calcio riprenderebbe e tutti gli appuntamenti verrebbero slittati: quindi il campionato finirebbe a giugno, i calciatori andrebbero in vacanza per poi tornare dopo 20 giorni per giocare gli Europei che verrebbero disputati ad agosto e la stagione comincerebbe da metà settembre in poi".