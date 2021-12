La Serie A chiede alla Figc di far finire la stagione alla Salernitana. Lotito: "Soddisfatto? Io sono fuori"

DALL'ASSEMBLEA

Le società all'unanimità (astenuti Lotito e la Salernitana) hanno votato a favore della richiesta che il trust possa proseguire la gestione

La Serie A punta a far concludere il campionato alla Salernitana. È quanto emerso dall'assemblea dei club della Serie A a Milano. Le società, all'unanimità (18 voti a favore, la Salernitana e il patron della Lazio Claudio Lotito si sono astenuti), hanno votato a favore della richiesta al Consiglio Figc che il trust possa proseguire la gestione in modo da consentire alla squadra di terminare la stagione sportiva. "Soddisfatto? Io sono fuori dalla Salernitana, perché chiedete a me?", ha detto Lotito.

"Lo striscione a Salerno 'liberate la Salernitana da questa gente'? Lo devono chiedere a chi governa la Salernitana, non sono certo a me. Sono indipendenti, io sto fuori. Non ho più nessun potere, sto fuori dalla Salernitana", ha detto Lotito. La 'palla' passa ora al Consiglio Federale in programma martedì 21 dicembre. "Sulla Salernitana i club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport, questo va da sé", ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al termine dell'Assemblea di Lega Serie A confermando la richiesta di salvataggio del club granata.

TRUST SALERNITANA: "DIFFICILE CEDERE ENTRO IL 31 DICEMBRE"

"La proroga sulla scadenza per la cessione mi sembra la soluzione più giusta, mi sembra molto difficile arrivare a una cessione entro il 31 dicembre perché i tempi ora sono davvero ristretti". Lo ha detto Paolo Bertoli, uno dei trustee incaricati della cessione della Salernitana, all'uscita dall'odierna assemblea della Lega Serie A. "Paletti dalla Lega? Il tema è sapere fin da subito cosa succederebbe alla fine del campionato sia nel caso in cui la Salernitana si salvi sia nel caso retroceda - ha proseguito -. Guardando indietro forse non doveva esserci una scadenza al 31 dicembre, se dalla Figc hanno detto che c'è indipendenza dai precedenti proprietari forse poteva esserci scadenza a fine campionato. Vendere una società di calcio non è una cosa semplice, il tempo era veramente poco. Noi abbiamo avuto incarico per arrivare a cessione, lo stiamo facendo e speriamo di portarla a casa. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di dare la soddisfazione ai tifosi che se lo meritano. Lotito? Non si è mai espresso, non hanno mai interagito con noi".

