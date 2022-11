La Serie A 2023/24 al via il 20 agosto, chiusura il 26 maggio

© ipp

Il campionato di Serie A 2023/24 comincerà domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024. Lo ha reso noto la Lega Serie A "in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato" e "a seguito della delibera del Consiglio di Lega del 14 novembre 2022". In seguito verranno comunicati anticipi e posticipi. Via dunque una settimana dopo rispetto a quanto accaduto in questa stagione: l'attuale Serie A è scattata il 13 agosto con quattro partite e si chiuderà il 4 giugno.