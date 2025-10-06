La Juventus è affetta di nuovo dalla pareggite. Tudor tradito anche dall'attacco

A squillare più forte è il campanello d'allarme in attacco, dove Tudor a forza di ruotare in continuazione non è ancora riuscito a trovare la giusta quadra. Contro il Milan il solo Conceiçao è stato all'altezza delle aspettative con la sua velocità e i suoi strappi, tanto che rimane incomprensibile il motivo della sua sostituzione a metà ripresa. E nella serata in cui anche Yildiz delude, allora la notte è davvero buia e porta con sé più dubbi che certezze. Uno di questi è senza dubbio David, titolare in campionato dopo tre partite in cui aveva collezionato solo 31 minuti in campo (11 con l'Inter, 20 con il Verona e zero contro l'Atalanta). L'attaccante canadese è lontano parente del bomber ammirato al Lille e sembra soffrire la mancanza di continuità, anche dovuta al fatto che il suo unico centro stagionale risale alla prima giornata contro il Parma e poi stop, a parte un assist contro l'Inter. La staffetta con Vlahovic, poi, non dà più gli stessi frutti di inizio stagione, quando il serbo era sempre decisivo una volta entrato dalla panchina. Contro il Milan, rispetto ai colleghi, almeno ci ha messo la voglia e lo Stadium ha apprezzato alcuni recuperi in fase di non possesso.