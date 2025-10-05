Juve-Milan, le pagelle: Maignan fa il miracolo, David e Yildiz non pervenuti. Che sciuponi Pulisic e Leao

LE PAGELLE DELLA JUVE

Di Gregorio 6 - Gara soprattutto di ordinaria amministrazione per il portiere bianconero, graziato da Pulisic che spedisce in curva un calcio di rigore. Reattivo su Leao al 90'.

Gatti 5,5 - Ha sul destro il pallone dell'1-0, Maignan si salva d'istinto ma lui poteva fare meglio visto che ha calciato del tutto indisturbato.

Rugani 6,5 - Chiamato a sostituire l'infortunato Bremer, l'ex Ajax risponde presente con una prova di sostanza. Nel finale stringe i denti a causa dei crampi. (41' st Kostic sv)

Kelly 5,5 - Provoca il calcio di rigore su Pulisic, scivolando e toccando Gimenez probabilmente in modo involontario. Guida non ha dubbi, il Var conferma.

Kalulu 6 - Soprattutto nel primo tempo funziona alla grande il binario di destra con Conceiçao. In difesa tiene bene.

Locatelli 6 - Fa viaggiare la palla a ritmi troppo lenti e si nota soprattutto per una convincente fase difensiva.

McKennie 6 - Sbaglia un controllo in area a inizio gara e vanifica una chance che sembrava ghiotta. In compenso non si risparmia mai e corre per due.

Cambiaso 5,5 - Ci si aspettava qualcosa di più da lui soprattutto in fase di spinta.

Conceiçao 6,5 - Tudor lo schiera larghissimo a destra con il compito di puntare Bartesaghi e il portoghese svolge bene il suo compito, creando un po' di scompiglio. Tra lo stupore generale lascia il posto a Thuram a metà ripresa. (24' st Thuram 5,5 - Non era al meglio e non lascia quasi traccia di sé).

Yildiz 5 - Era uno degli uomini più attesi, ma il giovane turco ha vissuto la classica serata no. Pochi spunti e nessun tiro in porta. (24' st Openda 5 - Prova a dare vivacità, ma è troppo leggero. Da dimenticare la sua unica conclusione).

David 5 - Altra prestazione da dimenticare per l'attaccante canadese. Ha una sola occasione e scivola in modo goffo al momento del tiro dopo aver ricevuto un pallone invitante da Kalulu a centro area (24' st Vlahovic 5,5 - Questa volta non riesce a incidere dalla panchina. Buono qualche ripiegamento in aiuto dei compagni).

All.: Tudor 5,5 - Primo tempo troppo rinunciatario, ma non è facile quando tutti i tuoi attaccanti (Conceiçao a parte) non sono in serata e deludono. Il quinto pareggio di fila non fa felice lo Stadium.