Juve-Milan, le pagelle: Maignan fa il miracolo, David e Yildiz non pervenuti. Che sciuponi Pulisic e Leao

LE PAGELLE DELLA JUVE
Di Gregorio 6 - Gara soprattutto di ordinaria amministrazione per il portiere bianconero, graziato da Pulisic che spedisce in curva un calcio di rigore. Reattivo su Leao al 90'.
Gatti 5,5 - Ha sul destro il pallone dell'1-0, Maignan si salva d'istinto ma lui poteva fare meglio visto che ha calciato del tutto indisturbato.
Rugani 6,5 - Chiamato a sostituire l'infortunato Bremer, l'ex Ajax risponde presente con una prova di sostanza. Nel finale stringe i denti a causa dei crampi. (41' st Kostic sv)
Kelly 5,5 - Provoca il calcio di rigore su Pulisic, scivolando e toccando Gimenez probabilmente in modo involontario. Guida non ha dubbi, il Var conferma.
Kalulu 6 - Soprattutto nel primo tempo funziona alla grande il binario di destra con Conceiçao. In difesa tiene bene.
Locatelli 6 - Fa viaggiare la palla a ritmi troppo lenti e si nota soprattutto per una convincente fase difensiva.
McKennie 6 - Sbaglia un controllo in area a inizio gara e vanifica una chance che sembrava ghiotta. In compenso non si risparmia mai e corre per due.
Cambiaso 5,5 - Ci si aspettava qualcosa di più da lui soprattutto in fase di spinta.
Conceiçao 6,5 - Tudor lo schiera larghissimo a destra con il compito di puntare Bartesaghi e il portoghese svolge bene il suo compito, creando un po' di scompiglio. Tra lo stupore generale lascia il posto a Thuram a metà ripresa. (24' st Thuram 5,5 - Non era al meglio e non lascia quasi traccia di sé).
Yildiz 5 - Era uno degli uomini più attesi, ma il giovane turco ha vissuto la classica serata no. Pochi spunti e nessun tiro in porta. (24' st Openda 5 - Prova a dare vivacità, ma è troppo leggero. Da dimenticare la sua unica conclusione).
David 5 - Altra prestazione da dimenticare per l'attaccante canadese. Ha una sola occasione e scivola in modo goffo al momento del tiro dopo aver ricevuto un pallone invitante da Kalulu a centro area (24' st Vlahovic 5,5 - Questa volta non riesce a incidere dalla panchina. Buono qualche ripiegamento in aiuto dei compagni).
All.: Tudor 5,5 - Primo tempo troppo rinunciatario, ma non è facile quando tutti i tuoi attaccanti (Conceiçao a parte) non sono in serata e deludono. Il quinto pareggio di fila non fa felice lo Stadium.
LE PAGELLE DEL MILAN
Maignan 7 - In una gara complessivamente tranquilla, ci mette le manone con una grandissima parata d'istinto su Gatti da pochi passi.
Tomori 6 - Recuperato dopo il problema muscolare accusato contro il Napoli, non soffre particolarmente le incursioni della Juve dalla sua parte.
Gabbia 6,5 - Guida la retroguardia rossonera con la solita lucidità in una giornata no per gli attaccanti juventini.
Pavlovic 6,5 - Si distingue per la sua fisicità. Di testa sono tutte sue, così come i duelli. Una roccia.
Saelemaekers 5,5 - Come per Pulisic, anche lui la notte contro il Napoli è lontana anni luce. Bene in fase difensiva, non si vede praticamente mai in attacco.
Fofana 6 - La quantità come sempre non manca, stasera il francese pecca un po' nella qualità. È il primo ammonito della partita per un calcio a Locatelli nel recupero del primo tempo. (18' st Loftus-Cheek 6 - Fa legna in mezzo al campo).
Modric 6,5 - Va un po' a sprazzi ma quando illumina è come un fulmine accecante. Suo il lancio per Gimenez da cui scaturisce il rigore, mette Leao davanti a Di Gregorio al 90'. Bravo soprattutto a sporcare i palloni in fase difensiva.
Rabiot 5,5 - Suo il primo tiro rossonero verso la porta di Di Gregorio, un sinistro che non trova lo specchio, ma l'ex più atteso fa un deciso passo indietro rispetto alle ultime uscite.
Bartesaghi 5,5 - Primo tempo di sofferenza nel duello con Conceiçao, che in velocità lo punta e salta. È l'anello debole della retroguardia e non a caso i maggiori pericoli arrivano dalla sua parte. Cresce nella ripresa, anche in fase propositiva.
Pulisic 5 - Dopo la splendida prova contro il Napoli, deciso passo indietro dell'americano che getta alle ortiche l'occasione più ghiotta, calciando alto un calcio di rigore. Poi prova a riscattarsi con un bell'assist per Leao che spreca malamente. Serata no. (29' st Nkunku 5,5 - In attacco non fa male, i compagni lo sgridano per una leggerezza al limite dell'area nel finale).
Gimenez 6,5 - Finalmente il messicano dà segnali di risveglio. Bello lo spunto personale dopo la mezzora concluso con un tiro centrale, poi sfiora il gol di testa sul cross di Pavlovic. Si procura il rigore che Pulisic fallisce miseramente. (18' st Leao 5 - Si presenta con un tiro dalla propria metà campo con il pallone che esce non di molto. Tutto solo sul secondo palo calcia di sinistro clamorosamente a lato e conclude male al 90')
All.: Allegri 6 - Un pareggio nel 'suo' Stadium ci può anche stare e se Pulisic non avesse calciato alle stelle il rigore magari sarebbe anche tornato a Milano con i tre punti. Primo tempo troppo rinunciatario.
