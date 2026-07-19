Parma, la prima amichevole contro l'U20 finisce 4-0: segna anche Pellegrino

E' andato in scena nella mattinata di oggi al Mutti Training Center di Collecchio il primo test stagionale del Parma. Un'amichevole in famiglia, tra Prima Squadra e U20, terminata 4-0 per la squadra di Carlos Cuesta. A decidere la sfida sono due reti per tempo: nel primo la sblocca Benedyczak di testa (8'), sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Carboni. Nei minuti successivi ci prova Frigan ma Mazzocchi è attento a negargli i gol. Alla mezz'ora, poi, è proprio Carboni a raddoppiare con un bel mancino in diagonale. Nella ripresa Pellegrino trova il 3-0 di testa (49'), mentre al 76' è Kouda a pescare il poker con un destro preciso dai venti metri. Nel finale c'è spazio anche per un gran tiro a giro di Ondrejka dalla distanza che si stampa sulla traversa.