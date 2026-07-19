Cagliari, 12-1 alla formazione Under 20

19 Lug 2026 - 21:14
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Domenica in campo per il Cagliari di mister Pisacane, impegnati anche oggi in una doppia seduta di lavoro. Al CRAI Sport Center la squadra prosegue la prima fase della preparazione precampionato che si concluderà mercoledì 22 con la partenza per Ponte di Legno-Tonale. Questa mattina il gruppo ha svolto un lavoro aerobico; nel pomeriggio, dopo un'attivazione tecnica, partita di allenamento insieme all'U20 di mister Alberto Gallego. A bordocampo il Vicepresidente rossoblù Maurizio Fiori, con il Club Ambassador Nicola Riva, il Direttore sportivo Pietro Accardi e Roberto Muzzi per l'area scouting. Per il Settore giovanile erano presenti il neo Direttore Max Canzi, il direttore sportivo Pierluigi Carta e il coordinatore tecnico Oscar Erriu. Due tempi da 45': la prima frazione si è conclusa sul risultato di 4-1. Ad aprire le marcature è stato Di Paolo, con un tiro dalla distanza che si è insaccato all'incrocio dei pali; poi Felici, Cardu (U20), ancora Felici e Mendy (le sue parole al termine dell'allenamento). Nella ripresa sono andati a segno Fazzini, Kingstone con una doppietta, Cavuoti, Esposito, Romano, Prati e, per il definitivo 12-1, ancora Romano.

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