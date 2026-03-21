Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle: Muric strepitoso, Yildiz brilla. Bremer da matita rossa

Perin 6 - Prosegue la sua rinnovata titolarità nella Juventus, e l'ex Genoa non sfigura. Poche occasioni per mettersi in mostra, ma è sempre reattivo e attento.



Kalulu 6.5 - L'estro di Volpato e Bakola potrebbe metterlo in crisi, ma il difensore riesce a reggere il colpo. Buona prestazione e un paio di inserimenti efficaci in area.



Bremer 5.5 - La fisicità di Pinamonti lo mette a durissima prova, come si nota per tutto il match. La dimostrazione definitiva arriva nell'azione del pareggio, che lo vede completamente sovrastato dall'ex nerazzurro.



Kelly 6 - Riesce a gestire gli attaccanti avversari meglio del compagno di reparto, concedendosi anche qualche raddoppio esterno su Berardi. Spalletti lo sostituisce per l'assalto finale. (dal 34' st Vlahovic 6 - Entra con buon piglio, ma non riesce a crearsi occasioni).



Cambiaso 5.5 - Prestazione senza infamia e con pochissime lodi, nonostante un Berardi non al top della condizione. Non riesce mai a proporsi con efficacia in avanti e fatica contro il Sassuolo. (dal 18' st Miretti 5.5 - Prova a dare un cambio di passo alla mediana, con scarsi risultati).



Locatelli 5.5 - Una prestazione solida viene cancellato da quell'erroraccio dal dischetto. Molle e inefficace il suo rigore, un errore condiviso con Spalletti: Yildiz era già pronto a battere dagli undici metri, ma il tecnico ha optato per il leader dello spogliatoio.



Thuram 6 - Gli manca solo il gol, in una partita ben gestita e ben giocata. Lo sfiora in un paio d'occasioni, ma non è al top fisicamente: esce stremato, quando viene sostituito. (dal 18' st Koopmeiners 5.5 - Entra da centrocampista, ma Spalletti gli chiede di fare anche il falso nueve. Poi chiude da difensore centrale: troppo caos, forse, nel suo impiego).



Conceiçao 6.5 - Con Yildiz è il migliore della Juventus nel primo tempo, incendiando la debole corsia sinistra dei neroverdi. Cala nella ripresa, ma la sua prova resta ampiamente positiva. (dal 43' st Zhegrova sv - Pochissimi minuti per provare a cambiare il risultato).



McKennie 5.5 - Un po' meno impatto rispetto alle scorse sfide e, come tanti compagni, cambia tante (troppe?) posizioni. Fatica a supportare da trequartista, poi si sposta da esterno e sulle corsie difensive, ma è troppo confusionario.



Yildiz 7 - Continua a brillare, da leader, in una Juventus che frena a sorpresa contro una formazione che ha faticato a preparare questo match. Il gol è una perla, ma viene seguito da molto altro: domina letteralmente in campo, ma spreca nel recupero.



Boga 5.5 - Questa volta l'alternanza nel ruolo da esterno e da falso nueve non funziona, contro un Sassuolo ben organizzato difensivamente. Si crea un solo spiraglio e spreca una grandissima chance. (dal 34' st Milik 6 - Ritrova il campo dopo 620 giorni, e questa è una notizia. Sfiora subito il gol, strepitoso Muric nell'evitarlo).



I VOTI DEL SASSUOLO

Muric 7.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 5.5, Muharemovic 6.5, Garcia 5.5; Vranckx 5.5 (36' st Iannoni sv), Koné 6.5, Volpato 6.5 (23' st Lipani 6); Berardi 6 (45' st Doig sv), Pinamonti 6.5 (36' st Nzola sv), Bakola 5.5 (23' st Laurienté 5.5).