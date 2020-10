Juve-Napoli sub iudice: niente 3-0 a tavolino e -1 in classifica per gli azzurri?

IL CASO

La decisione del Giudice Sportivo sul caso della mancata disputa della sfida tra Juventus e Napoli è ancora sub iudice ed è attesa per fine settimana, ma intanto si comincia a pensare alle ipotesi possibili. Quella più probabile resta il 3-0 a tavolino per i bianconeri, ma visto che è stata l'Asl Napoli 1 ad impedire di fatto agli azzurri di organizzare la trasferta a Torino, stando a quanto si legge su Tuttosport, per non prendere una decisione che sbugiarderebbe l'autorità sanitaria locale si starebbe anche valutando una soluzione di compromesso: niente 3-0 a tavolino ma un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli.

L'obiettivo della FIGC, nel caso dell'ipotesi che lancia il quotidiano torinese, sarebbe quello di salvaguardare la validità del protocollo studiato per permettere il regolare svolgimento del campionato e allo stesso tempo sarebbe anche un messaggio che il Governo intenderebbe fare arrivare a tutti in tema di Covid-19: non si può andare contro all'Asl (che aveva bloccato la trasferta ritenendo che le due positività di Zielinski ed Elmas potessero rappresentare l'inizio di un focolaio in stile Genoa).

Qualunque decisione verrà presa, comunque, non farà felice il Napoli, che tramite il proprio legale ha già annunciato di essere pronto a presentare ricorso contro qualsiasi decisione venga presa, 'minacciando' anche l'utilizzo della giustizia ordinaria che metterebbe a rischio il regolare svolgimento del torneo: "Il giudizio di appello, qualora abbia luogo, dovrà essere promosso entro 5 giorni dalla decisione di primo grado e investirà circa 3 settimane. Infine, sarà possibile rivolgersi al Collegio di Garanzia del CONI, e i tempi si allungherebbero di altri 45-60 giorni - ha dichiarato Grassani al Corriere dello Sport - Una cosa deve essere chiara: se saranno inflitte sanzioni al Napoli, verranno percorsi tutti i gradi di giudizio che l’ordinamento statuale prevede e non si potrà fare a meno di rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori".

QUANDO SI POTREBBE RECUPERARE?

Con il calendario delle due squadre al momento intasato dalle competizioni eurpopee, la prima data utile sarebbe quella del 13 gennaio, che originariamente era stata prevista per la disputa della Supercoppa Italiana che vedrà impegnate proprio Juventus e Napoli.

