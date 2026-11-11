Juve e Napoli, avvio da incubo: il peggiore da tempo per Spalletti e Allegri

Un anno fa Spalletti sostituiva Tudor in una Juventus che, dopo 11 giornate, aveva messo insieme 19 punti. Uno in più della stagione attuale. Peggio, per limitarsi agli ultimi vent'anni, ha fatto solo Allegri nell'avvio del 2015-16, annata poi terminata con lo scudetto, e lo stesso Max nel 2012-22, in quella del ritorno in bianconero, che si è comunque conclusa con la qualificazione in Champions. In poche parole, le Juventus più vituperate degli ultimi anni erano comunque messe meglio, almeno in classifica, rispetto a questa. L'annus horribilis della coppia Ferrara-Zaccheroni (2009-10), vedeva la cara e vecchia Signora a tre punti in più rispetto a quella attuale, così come quelle del biennio di Ranieri, nel ritorno in A post Calciopoli. Un punto avanti anche nell'anno di Delneri, e tre nelle tanto criticate stagioni di Pirlo e Thiago Motta.
L'unico motivo di consolazione, in casa bianconera, è vedere chi sta peggio. Già, perché il Napoli, oltre a essere staccato di tre punti in classifica rispetto alla squadra di Spalletti, ha anche un bilancio di tre sconfitte e una vittoria in quattro partite di Champions, mentre la Juve, perlomeno (anche se in un'Europa minore), ne ha vinte tre e pareggiata una. Allegri si ritrova a gestire un inizio che sta già facendo storia dalle parti del 'Maradona'. Una storia però all’incontrario. Gli azzurri hanno registrato la peggiore partenza dell’era De Laurentiis, 15 punti in 11 partite, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. E’ a pari merito con il Napoli di Reja, al primo anno di serie A: 15 punti che valsero allora il settimo posto e non il decimo attuale. Le differenze rispetto agli azzurri degli ultimi anni sono notevolissime: -14 e -16 da Spalletti, -7 e -10 da Conte, -9 da Gattuso, -7 da Garcia e -3 da Ancelotti.