Juve e Napoli, avvio da incubo: il peggiore da tempo per Spalletti e Allegri

L'unico motivo di consolazione, in casa bianconera, è vedere chi sta peggio. Già, perché il Napoli, oltre a essere staccato di tre punti in classifica rispetto alla squadra di Spalletti, ha anche un bilancio di tre sconfitte e una vittoria in quattro partite di Champions, mentre la Juve, perlomeno (anche se in un'Europa minore), ne ha vinte tre e pareggiata una. Allegri si ritrova a gestire un inizio che sta già facendo storia dalle parti del 'Maradona'. Una storia però all’incontrario. Gli azzurri hanno registrato la peggiore partenza dell’era De Laurentiis, 15 punti in 11 partite, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. E’ a pari merito con il Napoli di Reja, al primo anno di serie A: 15 punti che valsero allora il settimo posto e non il decimo attuale. Le differenze rispetto agli azzurri degli ultimi anni sono notevolissime: -14 e -16 da Spalletti, -7 e -10 da Conte, -9 da Gattuso, -7 da Garcia e -3 da Ancelotti.