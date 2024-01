La moviola di Inter-Verona, Cesari: "Bastoni-Duda, il Var doveva intervenire"

© IPA

Un finale carico di tensione quello di Inter-Verona, decisa nei minuti di recupero da un gol di Frattesi e da un rigore sbagliato da Henry. A far discutere, e infuriare la dirigenza dell'Hellas, è stato in particolare il mancato intervento del Var per un contatto tra Bastoni e Duda poco prima della rete del 2-1. Secondo Graziano Cesari l'operato di Nasca è da bocciare: "Quando Bastoni esce dall'area di rigore si vede chiaramente una gestualità col braccio - le parole dell'ex arbitro a Sportmediaset -. Fabbri non poteva vederlo, il Var doveva intervenire. Il fatto che successivamente sia stata colpita una traversa e dunque sia cominciata una nuova azione non conta: se c'è un grave fallo di gioco, o condotta violenta come in questo caso essendo il pallone lontano, bisogna annullare il gol".