Serie A, oggi i recuperi: l'Inter sfida il Lecce, il Napoli ospita il Parma

L'Inter di Cristian Chivu va invece a caccia dei punti che le consentirebbero di confermare il titolo di campioni d'inverno, già in tasca al 99%, e chiudere il girone d'andata in testa con un buon margine. La crescita dei nerazzurri è stata vertiginosa nei match che hanno preceduto il Napoli, ma nel big match sono riemersi tutti i vecchi problemi riguardo alla gestione di queste partite. Il tecnico cerca una risposta emotiva e una grande vittoria da parte dei suoi ragazzi, e non dovrebbe disdegnare il turnover. Si candidano a un turno di riposo Dimarco, Thuram e Bisseck, mentre Calhanoglu sarà out per un paio di settimane. Cambia dunque il centrocampo, dove Barella e Zielinski dovrebbero essere affiancati da Sucic. Possibile panchina per Mkhitaryan, mentre Carlos Augusto e Luis Henrique saranno gli esterni. Confermati Akanji e Bastoni e, nonostante i rumours dei giorni scorsi, dovrebbe giocare anche capitan Lautaro: Bonny è il favorito per affiancarlo, panchina per Pio Esposito. L'Inter si troverà di fronte un Lecce che non la batte dal 2012 e non vince a San Siro da venticinque anni, e inoltre arriverà al match in condizioni critiche. Nell'ultima sfida, che ha sancito il terzo ko in quattro gare, Di Francesco ha perso tre pilastri per squalifica: out Banda, Ramadani e Gaspar. Sono tanti anche gli assenti, tra cui spiccano Berisha e Camarda, e dunque le opzioni sono ridotte. Possibile conferma per Maleh e Kaba con Coulibaly, rientrato dalla Coppa d'Africa, che sarà subito titolare. in attacco si candida Sottil con Pierotti e Stulic, mentre Siebert affiancherà Tiago Gabriel. Il Lecce sogna l'impresa per muovere la classifica (è a +3 sulla terzultima), l'Inter vuole quantomeno mantenere il margine sulla rivali.