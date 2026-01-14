Serie A, oggi i recuperi: l'Inter sfida il Lecce, il Napoli ospita il Parma

Conte sfida il Parma, Chivu il Lecce. Inizia a definirsi la classifica del girone d'andata, domani Verona-Bologna e Como-Milandi Redazione
Dopo l'accesissimo scontro diretto e il pari marchiato a fuoco dalla doppietta di Scott McTominay, l'Inter e il Napoli tornano nuovamente in campo per i recuperi della 16a giornata. Le gare rinviate per la Supercoppa chiudono il girone d'andata e i campioni d'Italia saranno i primi a scendere in campo, sfidando il Parma (18.30). In serata ecco la capolista, che vuole mantenere il suo margine e tentare di ampliarlo, battendo il Lecce (20.45).
NAPOLI-PARMA, CONTE PROVA A METTERE PRESSIONE
Dopo il 2-2 contro l'Inter a San Siro, il Napoli torna in campo per il recupero della 16a giornata e sfida quel Parma che, con due vittorie nelle ultime quattro sfide, si è portato a +7 sulla zona-retrocessione. I ducali sono in salute, nonostante un attacco dai numeri ridotti (14 gol), e proveranno a far valere la fisicità di Pellegrino contro una rivale più stanca e dalle scarse opzioni per effettuare turnover. La lista degli assenti, per Conte, resta infatti lunghissima: out De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku e Neres, acciaccato Meret e squalificato Juan Jesus. Conte è dunque costretto a confermare Beukema, che può giocare con Rrahmani e Buongiorno. Di Lorenzo dovrebbe giocare ancora sulla corsia, con Spinazzola sull'altra fascia e Lobotka-McTominay in mezzo. Spazio per Politano ed Elmas alle spalle di Hojlund, con Lang primo cambio offensivo per avere un'opzione in grado di spaccare la partita. Cuesta invece dovrebbe rispondere col 4-3-2-1 che ha sconfitto il Lecce e Oristanio-Ondrejka sulla trequarti, con Estevez ad affiancare Bernabé e Keita in mezzo. Il Parma non batte il Napoli da cinque anni e, nonostante le tante assenze, servirà un'impresa. Conte, invece, vuole tre punti che gli consentirebbero di mettere pressione sul Milan (impegnato domani col Como) e sull'Inter. C'è la chance di accorciare la classifica, che vede i nerazzurri a +3 sui rossoneri e +4 su Conte.
INTER-LECCE, CHIVU VUOLE BLINDARE IL TITOLO DI CAMPIONE D'INVERNO
L'Inter di Cristian Chivu va invece a caccia dei punti che le consentirebbero di confermare il titolo di campioni d'inverno, già in tasca al 99%, e chiudere il girone d'andata in testa con un buon margine. La crescita dei nerazzurri è stata vertiginosa nei match che hanno preceduto il Napoli, ma nel big match sono riemersi tutti i vecchi problemi riguardo alla gestione di queste partite. Il tecnico cerca una risposta emotiva e una grande vittoria da parte dei suoi ragazzi, e non dovrebbe disdegnare il turnover. Si candidano a un turno di riposo Dimarco, Thuram e Bisseck, mentre Calhanoglu sarà out per un paio di settimane. Cambia dunque il centrocampo, dove Barella e Zielinski dovrebbero essere affiancati da Sucic. Possibile panchina per Mkhitaryan, mentre Carlos Augusto e Luis Henrique saranno gli esterni. Confermati Akanji e Bastoni e, nonostante i rumours dei giorni scorsi, dovrebbe giocare anche capitan Lautaro: Bonny è il favorito per affiancarlo, panchina per Pio Esposito. L'Inter si troverà di fronte un Lecce che non la batte dal 2012 e non vince a San Siro da venticinque anni, e inoltre arriverà al match in condizioni critiche. Nell'ultima sfida, che ha sancito il terzo ko in quattro gare, Di Francesco ha perso tre pilastri per squalifica: out Banda, Ramadani e Gaspar. Sono tanti anche gli assenti, tra cui spiccano Berisha e Camarda, e dunque le opzioni sono ridotte. Possibile conferma per Maleh e Kaba con Coulibaly, rientrato dalla Coppa d'Africa, che sarà subito titolare. in attacco si candida Sottil con Pierotti e Stulic, mentre Siebert affiancherà Tiago Gabriel. Il Lecce sogna l'impresa per muovere la classifica (è a +3 sulla terzultima), l'Inter vuole quantomeno mantenere il margine sulla rivali.