Inter-Juve oltre l'episodio: Chivu soffre troppo in superiorità numerica, Spalletti azzecca i cambi

Chivu, allora, decideva che era il caso di aspettare gli avversari in blocco medio, a maggior ragione dopo il vantaggio. I bianconeri non si sono scomposti nemmeno quando hanno dovuto attaccare posizionalmente, occupando i mezzi spazi con McKennie o Kalulu a destra e Yildiz, Miretti o Cambiaso a sinistra. David faceva il suo solito lavoro di raccordo e, nemmeno dopo dieci minuti, è arrivato il pari. I padroni di casa hanno provato a riprendere in mano la gara cercando di tirare fuori i difensori bianconeri con il solito posizionamento a quadrato in mezzo al campo, con Lautaro e Barella davanti a Zielinski e Sucic, ma la scarsa vena dell'argentino e il nervosismo del centrocampista azzurro hanno complicato i piani.