Inter-Juventus 2018, altre anomalie nel servizio de 'Le Iene'

Su Iene.it una clip in anteprima sulle novità del nuovo servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti riguardanti la partita Inter-Juventus del 2018, al centro della polemica degli ultimi giorni, dopo il filmato trasmesso dal programma la settimana scorsa. In particolare, mancherebbe il video della sala VAR nel momento dell’espulsione dell’interista Vecino - uno degli episodi da VAR archiviati e trasmessi alla Procura Federale – e ci sarebbero anche altre anomalie di cui sembra non essersi accorto nessuno prima d’ora. Il servizio completo andrà in onda a “Le Iene” stasera, martedì 8 giugno, in prima serata su Italia 1.