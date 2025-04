Inter, bufera social sul gol di Thuram: la tocca di mano?

Il gollonzo di Marcus Thuram che ha firmato il provvisorio 0-2 del Tardini ha letteralmente fatto impazzire i social. Da subito è diventata virale la reazione quasi “disgustata” di papà Lilian, presente sugli spalti di uno stadio che l’attaccante dell’Inter conosce fin da piccolo, ma a scatenare la vera bufera è stato il modo in cui è arrivato il gol, convalidato dopo un check Var, perché come evidenziato in diretta dal moviolista di Dazn Luca Marelli “Forse c’è un leggerissimo tocco di braccio di Thuram, dalle immagini che abbiamo visto, qualche dubbio rimane. E ricordiamo che non si può segnare direttamente dopo aver toccato col braccio. Speriamo di avere qualche immagine in più. Ci sono dubbi".