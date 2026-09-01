Inchiesta arbitri, parla Rocchi: "Mai avuto rapporti con dirigenti Inter. I club si lamentano da sempre..."

Dopo la bufera parla Gianluca Rocchi. Ora che l'indagine per frode sportiva in concorso è stata archiviata, l'ex designatore arbitrale ha commentato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport l'inchiesta sugli arbitri che gli ha sconvolto vita e carriera: "Mi è esplosa una bomba nella vita... Me lo sarò ripetuto cinquanta volta. Perché a me?, cosa ho combinato? Da impazzire. E le cose sono via via peggiorate. Ho letto e ascoltato di tutto. Ero il mostro. Ma mostro perché? Ho fatto pensieri d’ogni tipo. Chi mi vuole così male? Ho però trovato anche tanta gente amica, c’è chi ha provato a rassicurarmi: a volte sono segnali, mi è stato detto, segnali di un cambiamento e devono essere colti".