Il Barcellona ringrazia Raphinha e Yamal: 4-2 al Rayo Vallecano

31 Ago 2026 - 23:43
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Lamine Yamal torna al gol con una doppietta (50esima e 51esima rete con la maglia del Barcellona e prime due in questa Liga) nella vittoria dei blaugrana per 5-2 contro il Rayo Vallecano, in cui va a segno due volte anche Raphinha - capocannoniere in solitaria del campionato spagnolo. Al Camp Nou va avanti il Rayo con Camello al 12', poi Raphinha al 19' e Yamal al 21' la ribaltano in pochi minuti. Nella ripresa un autogol di Lejeune regala ai padroni di casa il doppio vantaggio al 6' st, prima delle tre doppiette del match: Camello al 14' st, Raphinha al 26' st, Yamal al 45' st. La squadra di Hansi Flick è prima a punteggio pieno dopo tre giornate, a pari merito col Real Madrid. 

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