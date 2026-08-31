Tedesco: "Già lo 0-0 sarebbe stato imbarazzante. Dobbiamo digerire il ko"

Domenico Tedesco, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita persa dagli emiliani contro l'Atalanta: "Risultato ingiusto? Dobbiamo digerirlo, non c'è alternativa. Già lo 0-0 era un po' imbarazzante, ero già deluso e alla fine prendiamo pure gol. Anche contro la Lazio la partita mi era piaciuta. Mi aspettavo magari più intensità in fase di non possesso. Oggi il campo era nostro, abbiamo avuto tanto possesso e creato tanto. Giocare 180' e non segnare mai è pesante".