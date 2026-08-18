Inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la Procura Figc

Gli uffici di Via Allegri hanno analizzato a fondo il faldone di documenti e la mole di intercettazioni raccolte durante la prima fase investigativa. Il quadro emerso non avrebbe quindi evidenziato comportamenti minimamente rilevanti sotto il profilo della violazione del codice di giustizia sportiva. A fare da eco all'imminente provvedimento formale, le parole emblematiche pronunciate da Daniele Orsato, nuovo designatore arbitrale, al termine del raduno di preparazione estiva a Cascia: "Non c’è nulla di cui dobbiamo vergognarci!".