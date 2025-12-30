In cinque per quattro posti Champions e il sogno scudetto: chi è favorito secondo proiezioni e simulazioni

Una situazione in cui è difficile ipotizzare scenari: tutte le squadre in vetta hanno mostrato punti di forza ma anche debolezza, rendendo incerta quasi ogni partita. Anche così si spiega il punteggio più basso (36) dopo 16 partite negli ultimi 10 anni di Serie A. Si può dunque pensare che la quota scudetto oggi viaggi tra gli 82 e gli 85 punti, come sottolineava anche Allegri: un ritmo che permette a tutti di sognare.

La Juve che cannibalizzava i campionati, il Napoli di Spalletti o l'Inter di Inzaghi nell'anno della seconda stella sono lontani ricordi: oggi anche chi è in testa inciampa. Una sensazione che trova conferma anche nei dati: Inter e Napoli hanno già 4 sconfitte, la Roma, quarta, addirittura 6. Solo il Milan ha un numero consono di sconfitte per una squadra in lotta per il titolo (1), ma per compensare ha pareggiato moltissimo (5) rispetto alle rivali: Inter e Roma sono ancora a 0 X in campionato, mentre il Napoli ne ha raccolta appena 1.