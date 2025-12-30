In cinque per quattro posti Champions e il sogno scudetto: chi è favorito secondo proiezioni e simulazioni

A poche partite dal giro di boa in Serie A regna l'incertezza: una tra Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus a fine stagionedi Redazione
Come il gioco della sedia. Quattro posti Champions per cinque squadre in corsa anche per lo scudetto: a fine anno una festeggerà, altre tre potranno definirsi soddisfatte per aver centrato almeno l'obiettivo europeo, una si leccherà le ferite. Mai come quest'anno in Serie A regna l'equilibrio: tra l'Inter capolista e la Juventus, attualmente al quinto posto, ballano soltanto 4 punti, anche se i bianconeri hanno una partita in più. In mezzo il Milan a -1, Napoli -2 e Roma -3 dalla vetta.
Una situazione in cui è difficile ipotizzare scenari: tutte le squadre in vetta hanno mostrato punti di forza ma anche debolezza, rendendo incerta quasi ogni partita. Anche così si spiega il punteggio più basso (36) dopo 16 partite negli ultimi 10 anni di Serie A. Si può dunque pensare che la quota scudetto oggi viaggi tra gli 82 e gli 85 punti, come sottolineava anche Allegri: un ritmo che permette a tutti di sognare.
La Juve che cannibalizzava i campionati, il Napoli di Spalletti o l'Inter di Inzaghi nell'anno della seconda stella sono lontani ricordi: oggi anche chi è in testa inciampa. Una sensazione che trova conferma anche nei dati: Inter e Napoli hanno già 4 sconfitte, la Roma, quarta, addirittura 6. Solo il Milan ha un numero consono di sconfitte per una squadra in lotta per il titolo (1), ma per compensare ha pareggiato moltissimo (5) rispetto alle rivali: Inter e Roma sono ancora a 0 X in campionato, mentre il Napoli ne ha raccolta appena 1.
Per quanto riguarda la Champions invece le proiezioni suggeriscono che potrebbero bastare tra i 73 e i 75 punti per il quarto posto. Secondo le oltre 10mila simulazioni della piattaforma Football Meets Data in questo momento Inter (97%), Milan (80%) e Napoli (80%), sono quasi sicure di prendere parte al maxi girone della prossima stagione. Per l’ultimo posto è lotta serratissima tra Juventus (56%) e Roma (54%). Al momento però, tutto è ancora in bilico: basta un passo falso in un turno positivo per le altre per vedersi risucchiati dal gruppo. In un campionato povero di talento, questo equilibrio è il sale che rende appassionate il nostro campionato.