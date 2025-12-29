Serie A, la "legge del 31 dicembre": quanto conta essere primi a fine anno per vincere lo scudetto?

I dati mostrano un'anomalia statistica molto interessante nel triennio che va dal 2019 al 2022. In queste tre stagioni, il titolo di "campione di fine anno" ha portato decisamente male. L'Inter di Conte (2019) e quella di Inzaghi (2021) hanno girato l'anno in testa per poi subire le rimonte rispettivamente di Juventus e Milan. Il Milan di Pioli (2020) chiuse un anno solare straordinario in vetta, ma fu poi l'Inter a vincere quel campionato.