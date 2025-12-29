Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
serie a

Serie A, la "legge del 31 dicembre": quanto conta essere primi a fine anno per vincere lo scudetto?

Analisi del rapporto tra la vetta della classifica a San Silvestro e la vittoria tricolore a maggio: il trend sembra cambiato recentemente

di Stefano Fiore
29 Dic 2025 - 10:26

Nel calcio si dice spesso che "i campionati si vincono a marzo", ma la storia recente della Serie A ci suggerisce di guardare con molta attenzione alla classifica anche mentre si mangia il panettone. Sebbene chi sia primo al 31 dicembre alla fine conquisti lo scudetto 'solo' il 50% delle volte, il trend delle ultime tre stagioni invece racconta un cambiamento che può fa sperare l'Inter, attuale leader della classifica.

Analizzando gli ultimi 11 campionati di Serie A, dalla stagione 2014-15 alla scorsa, questi sono i dati: in sei occasioni la squadra prima a fine anno ha poi vinto il campionato.

Stagione | Leader al 31 dicembre | Vincitore scudetto
2024-25 | Napoli e Atalanta | Napoli
2023-24 | Inter | Inter
2022-23 | Napoli | Napoli
2021-22 | Inter | Milan
2020-21| Milan | Inter
2019-20 | Inter | Juventus
2018-19 | Juventus | Juventus
2017-18 | Napoli | Juventus
2016-17 | Juventus | Juventus
2015-16 | Inter | Juventus
2014-15 | Juventus | Juventus

Il "triennio delle illusioni" (2019-2022)

 I dati mostrano un'anomalia statistica molto interessante nel triennio che va dal 2019 al 2022. In queste tre stagioni, il titolo di "campione di fine anno" ha portato decisamente male. L'Inter di Conte (2019) e quella di Inzaghi (2021) hanno girato l'anno in testa per poi subire le rimonte rispettivamente di Juventus e Milan. Il Milan di Pioli (2020) chiuse un anno solare straordinario in vetta, ma fu poi l'Inter a vincere quel campionato.

La nuova egemonia: Napoli e Inter blindano la vetta

 Con il trionfo del Napoli nella stagione 2024-25, abbiamo assistito a una netta inversione di tendenza. Per il terzo anno consecutivo, la regola è stata rispettata: Napoli (2022-23): dominio assoluto da dicembre a maggio; Inter (2023-24): vetta a fine anno e seconda stella conquistata; Napoli (2024-25): testa a testa invernale con l'Inter (e fino a un certo punto anche Atalanta) ma allungo decisivo nel girone di ritorno.

Se fino a pochi anni fa essere primi a Natale era quasi un presagio di sventura (cinque volte su otto poi non era arrivato lo scudetto), oggi il calcio italiano sembra premiare meglio la continuità.

I giornali sportivi: lunedì 29 dicembre 2025

1 di 22
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

serie a
statistica
scudetto
fine anno

Ultimi video

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

02:01
Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

Esposito: "Risposta importante per noi stessi"

03:10
Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

Atalanta-Inter 0-1: gli highlights

02:10
Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

Cremonese-Napoli 0-2: gli highlights

01:13
Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

Bologna-Sassuolo 1-1: gli highlights

02:03
Milan-Verona 3-0: gli highlights

Milan-Verona 3-0: gli highlights

00:31
Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

Chivu: "Conte? Se vuole far casino…"

02:51
Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

Ederson: "Con l'Inter va sempre così"

01:16
Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

Luis Henrique: "Chivu è fortissimo"

01:30
DICH NKUNKU POST VERONA 28/12 DICH

Nkunku: "Grande gioia, aspettavo questo momento"

00:10
DICH DE ROSSI PRE ROMA 28/12 DICH

De Rossi: "Se faremo gol sarò felice, se vinceremo sarò felice"

00:22
DICH GASP PRE GENOA 28/12 DICH

Gasperini: "De Rossi ha dato coraggio al Genoa"

00:12
DICH ALLEGRI PRANZO 28/12 DICH

Allegri: "Veloci che devo andare a pranzo con Agnelli"

01:16
DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

01:48
DICH CALABRESI POST JUVE 27/12 DICH

Calabresi: "Rabbia e delusione, abbiamo fatto di tutto per passare in vantaggio"

01:42
DICH GILARDINO POST JUVE 27/12 DICH

Gilardino: "Alla fine sono emersi i valori della Juventus. La medicina è il lavoro"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:04
Inter, Zielinski: "Con Inzaghi ero in terza fila, Chivu coinvolge più giocatori"
09:42
Simonelli: "Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile"
09:21
Juve, altro record per Yildiz: aggancia Del Piero
23:10
Inter, Pio Esposito: "Voglio lavorare e imparare tutti i giorni"
23:06
Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"