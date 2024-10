Il Napoli non si ferma più: vince anche senza brillare e con un semi turnover

La certezza di guardare tutti dall'alto in basso per un'altra giornata, attendendo il crash test di martedì con il Milan, e con la consapevolezza che si può vincere anche senza brillare, senza Lobotka, senza Kvara e Politano per buona parte della partita, e con un Lukaku poco brillante. Eppure i tre punti arrivano come sono arrivati a Empoli. Di solito si dice che le grandi squadre, quelle che vincono lo scudetto, il bottino grosso lo fanno prendendosi i tre punti nelle partite cosiddette "sporche".