Il Milan a caccia del -5 contro la Lazio, Como-Roma vale la Champions

Mettere in pausa l'Europa League per tornare a concentrarsi sul campionato è invece l'obiettivo della Roma di Gasperini. Una gara Champions perché i due club sono quarti a pari punti (51) con la Juve che insegue a una lunghezza: per questo è fondamentale vincere, nonostante la Roma dovrà far fronte ai soliti problemi tra assenze e un mercato, al netto di Malen, che stenta a decollare. L'1-1 con il Bologna di giovedì, infatti, ha messo in evidenza i soliti limiti di una squadra che non riesce a trovare nelle alternative i giusti sostituti, in particolare quelli di Dybala e Soulé. Gli argentini non ci saranno nemmeno nella sfida Champions con il Como (recupera invece Koné) e così Gasperini dovrà far ancora una volta fare di necessità virtù. Straordinari per Malen e Pellegrini, mentre il dubbio è su chi dovrà affiancare il sette giallorosso, perché El Shaarawy arriva da un lungo stop, mentre Zaragoza continua a faticare. Chance allora per Venturino o Vaz, con il 3-4-2-1 che potrebbe diventare 3-4-1-2, inserendo uno tra l'ex Genoa o Marsiglia al fianco di Malen. La doppia punta per sopperire all'emergenza e studiare allo stesso tempo una nuova soluzione tattica che possa dare a Gasperini una carta in più da qui a fine stagione. La gara con il Bologna, però, non ha evidenziato solo i limiti, ma anche la forza di un gruppo che a metà marzo è ancora in corsa per tutto. Perché a differenza delle altre partite nelle quali era andata in svantaggio, al Dall'Ara è stata capace di reagire. Non a caso Gasperini da inizio stagione ha sempre fatto i complimenti alla sua Roma per l'atteggiamento messo in campo, anche nelle sconfitte. Secondo il tecnico quello non è mai mancato, nemmeno ora che la squadra vive un momento di appannamento rispetto alla prima parte di stagione. Ma ai suoi calciatori ha chiesto di stringere i denti, perché le prossime tre gare prima della sosta saranno decisive per restare in corsa in Europa e per il quarto posto.