Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Guendouzi e uno a Belayhane

Sono arrivare le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di Serie A e non arrivano buone notizie per la Lazio. Mateo Guendouzi, espulso dopo il triplice fischio nel derby perso con la Roma, è stato sanzionato con due giornate di squalifica "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara". Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, cacciato a pochi minuti dalla fine per un brutto fallo su Koné, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".