Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Guendouzi e uno a Belayhane

Emergenza Lazio a centrocampo in vista della sfida di lunedì a Marassi contro il Genoa
Sono arrivare le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di Serie A e non arrivano buone notizie per la Lazio. Mateo Guendouzi, espulso dopo il triplice fischio nel derby perso con la Roma, è stato sanzionato con due giornate di squalifica "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara". Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, cacciato a pochi minuti dalla fine per un brutto fallo su Koné, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".
Un bel problema per Sarri in vista della sfida di lunedì a Marassi contro il Genoa, considerata l'indisponibilità di Vecino e Dele-Bashiru e le condizioni non ottimali di Rovella, sostituito alla fine del primo tempo. L'unico in mezzo al campo davvero in salute è Cataldi, uno dei migliori nella stracittadina.
A queste sanzioni si aggiunge anche una multa di 2.000 euro ai danni della Lazio "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco".
Punito con una giornata di squalifica, dopo essere stato espulso nei minuti finali di Bologna-Genoa, anche il tecnico dei liguri Patrick Vieira “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.
Infine, un turno di stop anche per Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, allontanato durante la gara con la Juventus “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria”
