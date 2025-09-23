Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Giudice Sportivo, due giornate di squalifica a Guendouzi e uno a Belayhane

Emergenza Lazio a centrocampo in vista della sfida di lunedì a Marassi contro il Genoa

23 Set 2025 - 16:43
© Getty Images

© Getty Images

Sono arrivare le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quarta giornata di Serie A e non arrivano buone notizie per la Lazio. Mateo Guendouzi, espulso dopo il triplice fischio nel derby perso con la Roma, è stato sanzionato con due giornate di squalifica "per avere, al termine della gara, rivolto espressioni insultanti al Direttore di gara". Un turno di stop anche per il suo compagno di squadra, Reda Belahyane, cacciato a pochi minuti dalla fine per un brutto fallo su Koné, "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco".

Un bel problema per Sarri in vista della sfida di lunedì a Marassi contro il Genoa, considerata l'indisponibilità di Vecino e Dele-Bashiru e le condizioni non ottimali di Rovella, sostituito alla fine del primo tempo. L'unico in mezzo al campo davvero in salute è Cataldi, uno dei migliori nella stracittadina.

A queste sanzioni si aggiunge anche una multa di 2.000 euro ai danni della Lazio "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco".

Leggi anche

Sarri mastica amaro: "Derby perso per un erroraccio, non meritavamo di perdere"

Punito con una giornata di squalifica, dopo essere stato espulso nei minuti finali di Bologna-Genoa, anche il tecnico dei liguri Patrick Vieira “per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale”.

Infine, un turno di stop anche per Sean Sogliano, direttore sportivo dell’Hellas Verona, allontanato durante la gara con la Juventus “per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria”

giudice sportivo
serie a
guendouzi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
Una rinascita da dea

Una rinascita da dea

01:20
Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

Felici allunga le distanze, Cagliari-Frosinone 3-1

01:06
Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 68'

Borrelli porta di nuovo avanti il Cagliari al 67'

01:27
Gaetano sblocca subito il match su rigore

Gaetano sblocca subito il match su rigore, Cagliari avanti sul Frosinone

00:55
Vergani firma il gol del pari alla mezz'ora

Vergani firma il gol del pari alla mezz'ora: Frosinone 1-1

02:37
Fabregas: "Voglio un'altra vittoria"

Fabregas: "Voglio un'altra vittoria"

01:00
Grosso: "La Coppa è un'opportunità"

Grosso: "La Coppa è un'opportunità"

04:11
Cuesta: "La Coppa un'ambizione"

Cuesta: "La Coppa un'ambizione"

01:30
DICH CUESTA PRE SPEZIA C. ITALIA DICH

Cuesta: "Obiettivo ottavi per dare una gioia ai nostri tifosi"

01:46
San Siro, sempre bufera

San Siro, sempre bufera

00:47
DICH GROSSO PRE COPPA ITALIA 23/9 DICH

Grosso: "La Coppa Italia una bella opportunità per noi, daremo tutto"

02:08
DICH FABREGAS PRE COPPA ITALIA DICH

Fabregas: "La nostra mentalità ci impone di vincere e di andare avanti in Coppa Italia"

02:02
Le parate più belle

Le parate più belle

01:26
Una Roma alla Gasp

Una Roma alla Gasp

01:47
Juve, i nuovi faticano

Juve, i nuovi faticano

01:42
Una rinascita da dea

Una rinascita da dea

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:12
Gravina: "Serie A Women's Cup è una scommessa vinta"
18:02
Coppa Italia: le formazioni ufficiali di Udinese-Palermo
17:19
Entusiasmo Juve, Stadium sold out per l'Atalanta
17:17
Roma, i convocati per il Nizza: out Dybala, torna Wesley
16:30
Afghanistan, il presidente della federazione accusato di corruzione