Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban all'84' blinda la salvezza del Grifone
Koné risponde a Malinovskyi, poi il gol che vale il +9 sul terzultimo posto. Espulsi all'intervallo Ellertsson e Berardi
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Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e ipoteca la salvezza. I rossoblù passano in vantaggio al 18' con Malinovskyi, che con uno splendido sinistro la mette a fil di palo. Ma l'episodio più incredibile accade all'intervallo: Ellertsson e Berardi, mentre si dirigono negli spogliatoi del Ferraris, scatenano una rissa e vengono espulsi. Al rientro in campo, dopo i cambi di De Rossi, Koné (57') pareggia ribadendo in rete dopo la parata di Bijlow sul colpo di testa di Muharemovic. All'84', però, la decidono proprio i nuovi volti: Messias entra in area dalla destra e mette dentro per Ekuban, che da pochi passi segna il gol da tre punti. Grifone a quota 36, a +9 sul terzultimo posto, mentre Grosso resta a 42.
IL TABELLINO
GENOA-SASSUOLO 2-1
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 5,5; Marcandalli 6, Østigård 6,5, Vasquez 6; Ellertsson 5, Frendrup 5,5, Malinovskyi 7 (10' st Masini 6), Sabelli 6,5 (42' st Otoa sv); Baldanzi 6,5 (10' st Martin 6), Vitinha 6 (30' st Messias 7); Colombo 6 (10' st Ekuban 7). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Ekhator, Klisys, Grossi, Latif. All.: De Rossi 7
Sassuolo (4-3-3): Muric 5,5; Walukiewicz 6 (22' st Coulibaly 6), Idzes 5,5, Muharemovic 6,5, Doig 5,5 (36' st Lipani 6); Thorstvedt 5,5, Matic 6 (22' st Volpato 5,5), Koné 7 (42' st Moro sv); Berardi 5, Pinamonti 6 (36' st Iannoni 6), Laurienté 5,5. A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Nzola, Fadera, Frangella, Pedro Felipe. All.: Grosso 5,5
Arbitro: Rapuano
Marcatori: 18' Malinovskyi (G), 12' st Koné (S), 39' st Ekuban (G)
Ammoniti: Malinovskyi (G), Frendrup (G), Doig (S), Walukiewicz (S)
Espulsi: all'intervallo Ellertsson (G) e Berardi (S) per rissa
LE STATISTICHE OPTA DI GENOA-SASSUOLO
Il Genoa (5V, 2N, 2P) ha ottenuto 17 punti in match casalinghi dall’inizio del 2026 in Serie A: nel periodo, solo Inter (20), Atalanta (19) e Napoli (18) hanno fatto meglio davanti ai propri tifosi nel torneo.
Dal suo esordio in Serie A nel 2019/20, solo Lionel Messi (23) e a Kylian Mbappé (24) hanno realizzato più reti da fuori area nei cinque principali campionati europei rispetto a Ruslan Malinovskyi (21, come Harry Kane).
Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (2004/05), solo due centrocampisti hanno realizzato più gol da fuori area in Serie A rispetto a Ruslan Malinovskyi (21, come Radja Nainggolan): Miralem Pjanic (26) e Andrea Pirlo (24).
Contro nessuna squadra il Genoa vanta una striscia aperta di vittorie più lunga in Serie A che contro il Sassuolo (quattro, come contro il Crotone); in generale, i rossoblù hanno vinto ciascuno degli ultimi quattro match contro i neroverdi, solo un successo in meno rispetto a ciascuna delle precedenti 18 sfide nel torneo (5V, 5N, 8P).
Il Genoa ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A (2P), tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 (4N, 6P).
Dopo il 2-1 del 12 maggio 2024, il Genoa ha vinto due partite casalinghe consecutive contro il Sassuolo in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Solamente nel 2019/20 e 2020/21 (otto in entrambe con l’Atalanta), Ruslan Malinovskyi ha realizzato più gol in una singola stagione di Serie A rispetto al torneo in corso: sei con il Genoa (sei anche nel 2021/22 con la Dea).
Tra i giocatori italiani che hanno preso parte ad almeno 10 gol in Serie A, solo Giorgio Scalvini (12 - dicembre 2003) e Fabio Miretti (13 - agosto 2003) sono più giovani di Tommaso Baldanzi (marzo 2003): 10, frutto di otto reti e due assist (uno dei quali contro il Sassuolo per Malinovskyi).
Tra i centrocampisti del Sassuolo, solo Hamed Traoré (sette nel 2021/22) e Davide Frattesi (sette nel 2022/23) hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A rispetto ad Ismaël Koné: sei nel torneo in corso (come Lorenzo Pellegrini nel 2016/17 e Kristian Thorstvedt nel 2023/24).
Dal suo esordio in Serie A (2021/22), nessun giocatore del Genoa ha segnato più reti nel torneo di Caleb Ekuban negli ultimi 15' di partita (dal 76' in avanti): cinque, al pari di Domenico Criscito.
Junior Messias è tornato a servire un assist in Serie A per la prima volta dall'8 febbraio 2025 (contro il Torino); in generale, il classe 1991 ha preso parte a quattro gol in questo torneo (3G+1A), già uno in più rispetto ai due precedenti campionati con il Genoa (tre - 1G nel 2023/24, 1G+1A nel 2024/25).
Domenico Berardi ha ricevuto un cartellino rosso in Serie A per la prima volta dal 5 gennaio 2020; in generale, però, dal suo esordio nel torneo (2013/14), solo Gabriel Paletta (otto) ha ricevuto più espulsioni dell'attaccante neroverde nel massimo campionato (sette, come Alessio Romagnoli).
Quello ricevuto da Mikael Ellertsson contro il Sassuolo è il suo primo cartellino rosso in carriera tra Serie A e Serie B, in 135 presenze complessive.
Leo Østigård ha tagliato il traguardo delle 100 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 41 con il Genoa e 32 con il Napoli in Serie A, 16 con il Rennes in Ligue 1 e 11 con l’Hoffenheim in Bundesliga.
Andrea Pinamonti è diventato il nono giocatore italiano a raggiungere le 100 presenze con la maglia del Sassuolo in Serie A; dal suo esordio nella competizione con i neroverdi (2022/23), è quello che ha totalizzato il maggior numero di presenze con il club emiliano nel torneo (segue Armand Laurienté con 97).