Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: Ekuban all'84' blinda la salvezza del Grifone

Nella trentaduesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 il Sassuolo e ipoteca la salvezza. I rossoblù passano in vantaggio al 18' con Malinovskyi, che con uno splendido sinistro la mette a fil di palo. Ma l'episodio più incredibile accade all'intervallo: Ellertsson e Berardi, mentre si dirigono negli spogliatoi del Ferraris, scatenano una rissa e vengono espulsi. Al rientro in campo, dopo i cambi di De Rossi, Koné (57') pareggia ribadendo in rete dopo la parata di Bijlow sul colpo di testa di Muharemovic. All'84', però, la decidono proprio i nuovi volti: Messias entra in area dalla destra e mette dentro per Ekuban, che da pochi passi segna il gol da tre punti. Grifone a quota 36, a +9 sul terzultimo posto, mentre Grosso resta a 42.