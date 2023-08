Serie A: oggi Frosinone-Napoli e Inter-Monza, probabili formazioni e ultime notizie

si comincia

Alle 18.30 debuttano i Campioni d'Italia con Empoli-Verona, in serata i nerazzurri con Genoa-Fiorentina

© Getty Images Due mesi e mezzo dopo l'ultima giornata, riparte la Serie A! Il campionato 2023/24 parte con quattro anticipi che vedono in campo Empoli-Verona e Frosinone-Napoli alle 18.30 mentre alle 20.45 è il turno di Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. Nella prima giornata subito quattro partite interessanti che vedono in campo i Campioni d'Italia mentre a Empoli andrà in scena la prima sfida salvezza dell'anno, in serata l'Inter incontrerà la vera sorpresa della scorsa stagione mentre Gilardino sfiderà il suo passato.

EMPOLI-VERONA ore 18.30

Ad aprire le ostilità sarà la sfida tra l'Empoli della 'strana coppia' Caputo-Baldanzi, ormai rodato sotto la guida di Zanetti, e il Verona di Saponara e Bonazzoli, che riparte da Baroni dopo la salvezza ottenuta nello spareggio con lo Spezia. I toscani devono cancellare la sconfitta in Coppa Italia contro il Cittadella mentre i gialloblù vorrebbero partire bene per evitare di soffrire per l'intera annata come la scorsa stagione.

FROSINONE-NAPOLI ore 18.30

I campioni del Napoli aprono le ostilità a 150 km da casa col Frosinone promosso e affidato a Di Francesco, smanioso di giocarsi una nuova chance in Serie A. Garcia schiererà Raspadori al posto dell'acciaccato Kvara. A guidare l'attacco c’è però sempre Osimhen, capocannoniere che ha rifiutato il tesoro arabo e può fare la differenza contro i laziali e anche nella corsa scudetto. Sarà basilare per il tecnico francese cominciare bene per evitare pericolosi paragoni.

INTER-MONZA ore 20.45

Sfida interessante quella del derby lombardo a San Siro. L'Inter del rinfrancato Inzaghi (che spera nell'arrivo di Pavard) schiera dei nuovi solo Sommer e Thuram e troverà il bel Monza di Palladino che vuole stupire anche in questo campionato, magari per dedicarlo a Silvio Berlusconi. Carlos Augusto ha rinforzato i rivali che ritroveranno gli ex Gagliardini e D'Ambrosio.

GENOA-FIORENTINA ore 20.45

La Fiorentina di Italiano, che lancia Arthur e Nzola, avrà un compito duro in casa del Genoa di Gilardino, che sta ultimando un mercato importante: oltre a Retegui e Thorsby sta per arrivare anche Malinovskyi. Per l'allenatore rossoblù sarà anche un mezzo ritorno a casa visto che da calciatore aveva giocato quattro stagioni in viola segnando 63 gol in 157 partite.

