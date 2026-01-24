FIORENTINA-CAGLIARI 1-2

Serie A, Fiorentina-Cagliari 1-2: Kilicsoy e Palestra affondano i viola

Brescianini prova a rianimare i gigliati nel finale, ma il suo gol non riapre il match: Gudmundsson scheggia un palo

24 Gen 2026 - 20:11
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

È il Cagliari a esultare nella sfida contro la Fiorentina nella 22ª giornata di Serie A. I rossoblù passano 2-1 al Franchi, stappando il match al 31’: Kilicsoy inzucca in rete l’ottimo cross di Palestra, favorito da una deviazione decisiva di Comuzzo. In avvio di ripresa Vanoli fa quindi debuttare Fabbian, con l’ex Bologna che entra però malissimo, perdendo immediatamente un sanguinoso pallone a centrocampo che porta dritto al 2-0 cagliaritano al 47’: a segnare il suo primo gol in Serie A è Palestra, innescato da un tocco di Sebastiano Esposito. Harrison fa poi il suo esordio in maglia gigliata, mentre Gudmundsson scheggia un palo, prima del gol di Brescianini: l’ex Atalanta accorcia le distanze al 74’, su cross di Dodo. Sempre Brescianini sfiora il pareggio nel finale, con il triplice fischio che ufficializza quindi il 2-1. Il Cagliari si porta così a 25 punti, la Fiorentina resta a 17: i viola rimangono terzultimi.

IL TABELLINO
FIORENTINA-CAGLIARI 1-2
Fiorentina (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6,5, Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 5,5 (15’ st Brescianini 7); Fagioli 5,5, Mandragora 5,5 (1’ st Fabbian 5), Ndour 6 (15’ st Harrison 6); Solomon 6 (38’ st Fortini sv), Piccoli 5, Gudmundsson 6,5. A disp.: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Kospo, Fortini, Kouadio, Braschi, Balbo. All.: Vanoli.
Cagliari (3-5-2): Caprile 7; Zé Pedro 6, Mina 5,5, Luperto 6; Palestra 7,5 (35’ st Zappa sv), Adopo 6, Mazzitelli 6 (35’ st Prati sv), Gaetano 6, Obert 6,5 (35’ st Idrissi sv); Kilicsoy 7 (26’ st Borrelli 6), Esposito 6,5 (19’ st Sulemana 6). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Cavuoti, Dossena, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
Arbitro: Guida
Marcatori: 31’ Kilicsoy (C), 2’ st Palestra (C), 29’ st Brescianini (F)
Ammoniti: Pongracic (F), Caprile (C), Mina (C), Zé Pedro (C), Comuzzo (F)

fiorentina-cagliari
serie a

