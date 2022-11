Figc, Gravina: "Juventus? Stiamo calmi, attenti al linciaggio in piazza"

LE PAROLE

Il presidente federale ribatte anche alle prese di posizione della Liga spagnola: "Attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa sua"

Sul caso delle dimissioni in blocco del CdA della Juventus e sul possibile rinvio a giudizio degli ex vertici del club bianconero è intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha provato a stemperare toni che si stanno facendo sempre più accesi, specialmente tra i tifosi: "Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti", ha spiegato a margine del convegno dal titolo Calcio e Welfare, in corso a Napoli.

"Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo - ha proseguito -. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria. C’è comunque un collegamento tra i due rami della giustizia, ma aspettiamo cosa emerge dal processo e poi facciamo una riflessione sul sistema. Non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini".

Gravina ha anche voluto dire la sua sugli attacchi da parte della Liga spagnola e del suo presidente, Javier Tebas, che ha esultato per le dimissioni di Agnelli dopo averlo accusato di aver ingannato azionisti e tifosi: "Su questo caso siamo in stretto contatto con l'Uefa, ma anche qui vediamo alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa sua - ha detto il numero uno della Federcalcio -. Credo siano piuttosto fuori luogo. L'Uefa è un organo internazionale in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi traiamo le conclusioni".

