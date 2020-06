Figc dura: chi non rispetta il protocollo, sarà escluso dal campionato

SERIE A

In Serie A proseguono i controlli da parte degli ispettori della Procura Figc, chiamati a far rispettare il protocollo Covid-19 da parte di tutti i club. Juve e Samp sono gli ultimi in ordine di tempo. Finora non sono emerse particolari violazioni, ma tutti sembrano essere d'accordo sull'importanza di non "sgarrare". Anche per questo, nella riunione post Comitato di Presidenza della Figc, è emersa una proposta, che verrà discussa nel Consiglio federale di lunedì. Figc, ecco il protocollo definitivo

In sintesi, chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. Senza se e senza ma. Una sanzione pesantissima, che tra pochi giorni potrebbe diventare "legge". A conferma di come il mondo del calcio non voglia correre il rischio di vedersi constretto a fermare nuovamente la stagione prima del termine per colpa di qualche "furbetto"..

Intanto, è previsto a breve un incotro tra Gabriele Gravina e il Governo, soprattutto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere del nodo quarantena.