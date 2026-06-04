Dumfries, De Vrij e Sucic: le emozioni degli interisti verso i Mondiali

L'attenzione si è poi spostata sui grandi avversari e sulle sfide sognate, Petar Sucic rivela una precisa ambizione personale: "Direi l'Argentina. Voglio vedere Messi nella vita, sul campo. È stupendo". Proprio in merito al numero dieci argentino, giunto alla soglia dei 38 anni, i tre elaborano un'analisi congiunta e lucida sulla solidità della squadra sudamericana. "Hanno un'ottima squadra, un fuoriclasse e un gruppo forte", ha affermato Dumfries. "Penso che siano tra i favoriti, ovviamente. Staremo a vedere: come abbiamo detto prima, questa Coppa del Mondo rappresenterà una sfida per ogni Nazionale per via della condizione fisica, del clima e dei tempi di recupero. Credo che questo Mondiale dipenderà da molti fattori, ma l'Argentina resta indubbiamente tra le favorite. Puntano ad arrivare fino in fondo". A fargli eco, De Vrij ha dichiarato: "Sono d'accordo. Hanno un grande leader che li guida nel migliore dei modi. In campo lavorano l'uno per l'altro, hanno una mentalità incredibile, tanta voglia di vincere e sono molto orgogliosi del proprio Paese". Infine, Sucic ha concluso: "Come diceva Denzel, tutti possiamo imparare dalla loro passione. Ovviamente hanno le carte in regola per arrivare in finale, ma tutte le squadre si alleneranno e si prepareranno al meglio per giocarsela".