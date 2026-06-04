Italia: Palestra torna a casa, niente Grecia

04 Giu 2026 - 15:06
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La nazionale azzurra rinuncia a Marco Palestra, infortunato. All'indomani del successo nell'amichevole con il Lussemburgo, l'Italia è rientrata a Coverciano e nel pomeriggio tornerà a svolgere al centro tecnico federale una seduta di allenamento a porte chiuse in vista della seconda amichevole con la Grecia in programma domenica 7 giugno a Heraklion. Valutate le sue condizioni, il calciatore Marco Palestra è stato ritenuto indisponibile per il match con la Grecia e ha lasciato il raduno in accordo con il proprio club.

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