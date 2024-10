Serie A, oggi Empoli-Inter e Juve-Parma: ultime notizie e probabili formazioni

Essere a -7 e -8 dopo sole 10 giornate di campionato non è un gran bel vedere per Inter (soprattutto, da campione d'Italia in carica) e Juve (che comunque con la campagna acquisti ha dimostrato di voler tornare al top in fretta): per questo, rispettivamente nella trasferta di Empoli e in casa contro il Parma, oggi non hanno altra scelta che vincere, sia per accorciare sul Napoli sia per mettersi alle spalle il 4-4 del derby d'Italia che, per un motivo o per un altro, ha lasciato l'amaro in bocca sia ai nerazzurri che ai bianconeri.