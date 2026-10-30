Elezioni Figc, Malagò incassa l'appoggio della Serie A: è lotta con Galliani, gli scenari

Numeri alla mano, è chiaro che molto dipenderà dalla Lega Dilettanti guidata da Giancarlo Abete che pesa il 34% nelle votazioni. Più del 18% della Serie A e poco sopra allo schieramento che Galliani, al momento, ha dalla sua parte (il 30%). Secondo La Gazzetta dello Sport nella giornata di giovedì è già andato in scena un confronto tra Malagò e appunto Abete, con quest'ultimo che avrebbe garantito il suo appoggio al noto dirigente romano in quanto sostenuto dalla Lega Serie A. Ma è ancora presto per dire l'ultima parola: la decisione definitiva da parte della Lega Dilettanti (che farà fronte comune con Serie B e Serie C) arriverà più avanti dopo che saranno noti anche i programmi e i membri del consiglio federale proposti dai candidati in gioco. Al momento quindi, i giochi sono più aperti che mai.