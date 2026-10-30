CHE LOTTA

Elezioni Figc, Malagò incassa l'appoggio della Serie A: è lotta con Galliani, gli scenari

Molto dipenderà dalla Lega Dilettanti che ha un peso elettorale notevole: si vota il 14 dicembre 

30 Ott 2026 - 13:49
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Si accende sempre di più la corsa per la poltrona più importante della Figc. I due contendenti saranno Adriano Galliani e Giovanni Malagò (attuale commissario) con quest'ultimo che ha ottenuto l'appoggio della Lega Serie A. L'ex numero uno del Coni infatti, ha raggiunto il quorum per essere il candidato del massimo campionato italiano alle elezioni. Il commissario, in particolare, ha ricevuto le 11 firme (su 20) da parte dei club della Serie A per la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio in vista dell'assemblea del 14 dicembre. Galliani, dal canto suo, è stato candidato da Assocalciatori (Aic) e Assoallenatori (Aiac).

Numeri alla mano, è chiaro che molto dipenderà dalla Lega Dilettanti guidata da Giancarlo Abete che pesa il 34% nelle votazioni. Più del 18% della Serie A e poco sopra allo schieramento che Galliani, al momento, ha dalla sua parte (il 30%). Secondo La Gazzetta dello Sport nella giornata di giovedì è già andato in scena un confronto tra Malagò e appunto Abete, con quest'ultimo che avrebbe garantito il suo appoggio al noto dirigente romano in quanto sostenuto dalla Lega Serie A. Ma è ancora presto per dire l'ultima parola: la decisione definitiva da parte della Lega Dilettanti (che farà fronte comune con Serie B e Serie C) arriverà più avanti dopo che saranno noti anche i programmi e i membri del consiglio federale proposti dai candidati in gioco. Al momento quindi, i giochi sono più aperti che mai.

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