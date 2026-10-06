Giovanni Malagò è commissario della Figc: il Coni lo vota all'unanimità

La Giunta che si riunisce alle 13, con i suoi 16 membri, e poi il Consiglio avranno sul tavolo nove pareri in tutto: 4 pro linea Coni - il tesseramento era "requisito essenziale" - e 5 pro linea Malagò - il tesseramento non era essenziale e la mancanza non è "grave violazione" tale da giustificare un commissario -, e dunque nessuna indicazione univoca in grado di sollevare chi voterà dal dubbio di ripercussioni legali: c'è anche la diffida a commissariare inviata a tutti da Renato Miele, ex calciatore e ora avvocato, candidato non ammesso, che minaccia di ricorrere alla giustizia ordinaria Ma anche i pareri chiesti da Buonfiglio, al di la' della definizione di "granitici" del presidente Coni, lasciano alla Giunta il compito di sciogliere il nodo commissariamento: sulla base di principi tecnico-politici, sostengono i quattro, anche se è chiaro a tutti che la decisione sarebbe tutta politica.