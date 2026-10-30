Genoa-Milan, Curva Sud in protesta: diserta la trasferta e va all'Acquario di Genova

La tifoseria organizzata del Milan, guidata dalla Curva Sud Milano, ha annunciato una nuova iniziativa di protesta in vista della trasferta contro il Genoa in programma domenica 8 novembre alle ore 15.00.
Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, il tifo rossonero ha confermato che diserterà il settore ospiti del Ferraris per contestare le restrizioni sulla vendita dei biglietti, consentita a tutti i sostenitori milanisti d'Italia a eccezione dei residenti in Lombardia.
Il Casms (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive classificano regolarmente questo match come ad alto rischio istituzionale a causa del tragico precedente del 1995 con la morte di Vincenzo Spagnolo e le tensioni delle stagioni successive.
Gli ultrà e i club organizzati hanno così promosso un'iniziativa alternativa organizzando per la stessa data e ora una visita guidata con le famiglie presso l'Acquario di Genova, raggiungendo la città ligure a bordo di auto, pullman e treni.