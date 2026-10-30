Lazio pronta alla sfida Cagliari, Marusic e Rovella verso il rientro

La Lazio comincia a svuotare l'infermiera e, nella sfida contro il Cagliari di domenica all'Olimpico, potrebbe riabbracciare sia Marusic sia Rovella. I due giocatori, infatti, hanno fatto il proprio ritorno in campo svolgendo una gran parte dell'allenamento con il gruppo e poi una parte differenziata nel finale con entrambi che puntano quindi a far parte dell'elenco dei convocati di mister Gattuso. Tempi più lunghi, invece, per Albert Gudmundsson. Anche l'islandese si allena in campo, ma nel suo caso il rientro è più lontano perché, come ammesso dal medico sociale della Lazio, Pietro Monachino, ai canali ufficiali del club, "siamo a un mese dal trauma, abbiamo ancora un paio di settimane. Su di lui avremo un po' più di cautela perché i tempi lo richiedono".