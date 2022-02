Derby della Mole, Ventura punge la Juve: "Col VAR ne avremmo vinti 5 o 6"

VERSO IL DERBY DELLA MOLE

L'ultimo tecnico granata a battere i bianconeri all'attacco: "Pochi persi per meriti loro"

A poche ore dal derby della Mole Giampiero Ventura, ultimo allenatore granata a battere la Juventus, infiamma la stracittadina torinese con un'intervista a Il Corriere Granata: "Furono pochi i derby persi per merito loro, molti li abbiamo persi per errori clamorosi - ha detto l'ex ct azzurro - Se ci fosse stato il VAR avremmo sicuramente vinto 5/6 derby: era un altro momento purtroppo, e bisognava comunque accettare queste decisioni”. Getty Images

"Su Jonathas c’era un rigore clamoroso, su El Kaddouri tutta Europa ha visto cosa è successo; o ancora il gol annullato a Maxi Lopez e la non espulsione ad Alex Sandro sono state delle circostanze assurde - ha ricordato Ventura, che poi con rammarico ha ricordato - Per quanto riguarda i derby persi all’ultimo lasciamo stare: in entrambi eravamo sull’1-1 e avemmo delle occasioni nitide per passare in vantaggio ma fummo puniti prima da Pirlo e l’anno dopo da Cuadrado".

Ricordi indelebili come indelebile sarà per sempre quello dell'unico derby vinto: "Al triplice fischio l’emozione era dei giocatori. Il ricordo più bello è che, il giorno dopo, quando facemmo allenamento, un gruppo di persone anziane venne a vederci e aveva le lacrime agli occhi. Il giorno dopo c’era una gioia incredibile, non espressa in canti e balla ma con delle lacrime”.

