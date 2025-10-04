Del Piero: "Milan da scudetto, Yildiz vuol diventare un simbolo della Juve"

L'ex capitano bianconero sul big match dello Stadium: "Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti"
Alessandro Del Piero, che di Juve-Milan ne ha vissuti tantissimi, anticipa la supersfida di domani sera: "I rossoneri sono già da scudetto per una serie di dinamiche. Giocano solo il campionato e ciò gli permette di preparare la settimana molto bene e di avere giocatori pronti a livello fisico, senza viaggi né intoppi. E poi hanno qualità: non solo Rabiot, ma anche Modric, Leao, Saelemaekers... È una squadra ben strutturata".
L'ex capitano bianconero, nell'intervista alla Gazzetta dello Sport, poi passa ad analizzare proprio la Juventus: "La situazione attuale mi sembra ben digerita da tutti, ma è chiaro che non avere continuità non sia del tutto positivo. Quando giochi quattro-cinque partite consecutivamente ti abitui a certe situazioni, quindi puoi essere più pronto. L'importante è che chi sta fuori riesca a mantenere alta la tensione: vediamo sempre più spesso partite decise dai cambi, da quello che accade dopo".
"Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti - ha proseguito - Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, quindi il Milan ha una grande responsabilità. Però sono due squadre attrezzate per fare qualsiasi cosa".
Parlando di Kenan Yildiz, da molti indicato come suo erede: "È un ragazzo serio, che ama lavorare sodo, che vuole diventare un simbolo di questa società e avere successo, giustamente. Lo sta facendo secondo me nella maniera più giusta. È ovvio che ci saranno momenti di difficoltà, momenti più o meno positivi e lì dovrà affidarsi alle persone giuste. Spero che abbia sempre attorno le persone giuste che possano dirgli ciò che avrà bisogno di sentirsi dire in quel momento".
