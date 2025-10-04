San Siro, Sala: "Su problema stadio non mi sono voltato"

Dopo la storica delibera sulla cessione di San Siro, Beppe Sala è tornato sulla decisione di vendere il Meazza e l'area limitrofa a Inter e Milan, di fatto condannando l'impianto a essere abbattuto in futuro: "Se Milano vuole essere una città moderna, internazionale, non può avere timore a dire che lo stadio ha i suoi anni, che il Politecnico fa continue verifiche perché il terzo anello vibra. Si prende la cosa con coraggio e io sono stato coraggioso, ho visto il problema sul tavolo e non mi sono girato dall’altra parte”, ha detto il sindaco di Milano alla Leopolda a Firenze.