Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Mondiali Under20, l'Italia contro l'Argentina per andare agli ottavi

04 Ott 2025 - 11:00
© Getty Images

© Getty Images

Il Mondiale Under20 entra nella fase calda. Manca infatti l'ultimo match dei gironi per capre chi accederà alla fase ad eliminazione diretta. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gli Azzurrini di Carmine Nunziata si giocheranno il passaggio del turno contro l'Argentina. Dopo il successo di misura all'esordio contro l'Australia e il 2-2 contro Cuba, per andare agli ottavi l'Italia dovrà uscire con almeno un punto dalla sfida con l'Albiceleste, già sicura del passaggio del turno grazie ai sei punti conquistati nei primi due incontri. 

Ultimi video

02:46
DICH LARUSSA SU SAN SIRO DICH

La Russa insiste su San Siro: "Non è da abbattere. Juve-Milan? 1-1"

00:53
DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

01:59
DICH NICOLA PRE INTER 3/10 DICH

Nicola: "Inter? Andiamo a imparare dai più forti"

00:34
DICH GILARDINO PRE BOLOGNA DICH

Gilardino alla vigilia del Bologna: "Gli arbitraggi non siano un alibi"

01:12
DICH CUESTA PRE LECCE 3/10 DICH

Cuesta: "Vogliamo dare continuit al progetto"

00:18
DICH CHIVU SU COPPIA ATTACCO DICH

Chivu: "So chi affiancherà Lautaro, ma non ve lo posso dire"

00:49
DICH CHIVU PRE CREMONESE DICH

Chivu: "Thuram? Infortunio non gravissimo"

01:17
Cannavaro ai mondiali

Cannavaro ai mondiali

01:27
Hojlund mister Champions

Hojlund mister Champions

01:29
Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

01:26
Inter, niente gerarchie

Inter, niente gerarchie prestabilite: Chivu sceglie l'alternanza

01:08
Milano live

Ibra premiato nel giorno dei suoi 44 anni: "Un onore essere tra i grandi"

01:36
Verso Juventus-Milan

Max torna allo Stadium e studia la mossa a sorpresa

02:05
L'Allegri bianconero

L'Allegri bianconero: tutte le sfumature di un amore... finito

01:32
Verso Juventus-Milan

Tudor e i dubbi verso il Milan: la Juve cerca riscatto

I più visti di Calcio

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

11:00
Mondiali Under20, l'Italia contro l'Argentina per andare agli ottavi
10:26
Yamal ko salta la nazionale, in Spagna sicuri: "Telenovela Barça"
09:16
Del Piero: "Milan già da scudetto"
23:47
Zanetti: "Tirato tre volte più del Sassuolo, molti dubbi sul rigore revocato"
23:30
Sassuolo, Grosso: "Gara difficile col Verona, una grande gioia"