Mondiali Under20, l'Italia contro l'Argentina per andare agli ottavi

Il Mondiale Under20 entra nella fase calda. Manca infatti l'ultimo match dei gironi per capre chi accederà alla fase ad eliminazione diretta. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gli Azzurrini di Carmine Nunziata si giocheranno il passaggio del turno contro l'Argentina. Dopo il successo di misura all'esordio contro l'Australia e il 2-2 contro Cuba, per andare agli ottavi l'Italia dovrà uscire con almeno un punto dalla sfida con l'Albiceleste, già sicura del passaggio del turno grazie ai sei punti conquistati nei primi due incontri.