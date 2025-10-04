Logo SportMediaset
Calcio

Juve-Milan, Del Piero: "Speriamo Tudor metta i giocatori giusti"

04 Ott 2025 - 13:19

"La Juve di oggi? La situazione attuale mi sembra ben digerita da tutti, ma è chiaro che non avere continuità non sia del tutto positivo. Quando giochi quattro-cinque partite consecutivamente ti abitui a certe situazioni, quindi puoi essere più pronto. L'importante è che chi sta fuori riesca a mantenere alta la tensione: vediamo sempre più spesso partite decise dai cambi, da quello che accade dopo. Speriamo che Tudor metta sia prima che dopo i giocatori giusti. Il fatto che giochi la Champions League non comporta maggiore pressione. Quando giochi una partita a settimana devi assolutamente farla bene, quindi il Milan ha una grande responsabilità. Però sono due squadre attrezzate per fare qualsiasi cosa"le parole di Alessandro Del Piero alla Gazzetta dello Sport parlando di Juve-Milan di domani.

