Non solo Bouaddi e Diomande: i 10 talenti più brillanti del Mondiale

Una delle nazionali che più ha impressionato in questa prima fase del Mondiale è il Marocco. I Leoni dell'Atlante hanno messo in vetrina veri e propri gioielli. Quello che ha più rubato l'occhio è forse Ayyoub Bouaddi. Classe 2007, in tanti lo considerano l'erede di Busquets per tecnica e per il fisico asciutto e slanciato. Il Lille, il club che detiene il suo cartellino, già si frega le mani: il 18enne è pronto a scatenare un'asta milionaria tra le big del calcio europeo. Nel Marocco però hanno brillato anche altri talenti. Quello di Bilal El Khannouss, per esempio. Esterno sinistro o trequartista, è un 2004 che gioca nello Stoccarda e che sta impressionando con le sue giocate. Occhio anche Gessime Yassine, ala offensiva, dello Strasburgo. Anche lui del 2005, ha trovato il primo centro in questo Mondiale nel match contro Haiti. In Patria hanno grande aspettative su di lui.