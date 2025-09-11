Da Akanji a Beukema passando per Rowe e Rabiot: sarà la giornata degli esordi

In ordine temporale, il primo che potrebbe fare il debutto con una nuova maglia è Andrea Belotti. Dopo una parentesi di 6 mesi in Portogallo, al Benifca, il Gallo ha deciso di tornare ad alzare la cresta in Serie A: il Cagliari nelle prime due giornate ha dimostrato scarso peso nell'area di rigore avversaria, ragione per cui l'ex Toro, tra le altre, potrebbe subito prendersi l'attacco dei sardi. Poi, alle 18, sarà il tempo di Juventus-Inter. Nel derby d'Italia diversi giocatori potranno fare le loro prima presenza con le loro nuove maglie. Quello con più possibilità di partire dall'inizio sarà Manuel Akanji: il centrale svizzero, con ogni probabilità, si posizionerà sul centro destra del terzetto interista al posto di Bisseck nonostante abbia solo 3 allenamenti con i suoi nuovi compagni. Ed è stato proprio l'ex City a dare un indizio sulla sua possibile titolarità via social: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!", ha scritto sul suo profilo Instagram.