DEBUTTANTI

Da Akanji a Beukema passando per Rowe e Rabiot: sarà la giornata degli esordi

Tanti acquisti del mercato estivo nella prossima giornata di campionato faranno il loro debutto con le nuove maglie

11 Set 2025 - 22:03

La prima volta non si scorda mai. La Serie A questo weekend tornerà dopo la pausa per le nazionali e per tanti calciatori acquistati durante le ultime settimane di mercato ci sarà la possibilità di esordire con i nuovi club. E, come si sa, la prima impressione è estremamente importante.

DA BELOTTI A OPENDA E AKANJI

In ordine temporale, il primo che potrebbe fare il debutto con una nuova maglia è Andrea Belotti. Dopo una parentesi di 6 mesi in Portogallo, al Benifca, il Gallo ha deciso di tornare ad alzare la cresta in Serie A: il Cagliari nelle prime due giornate ha dimostrato scarso peso nell'area di rigore avversaria, ragione per cui l'ex Toro, tra le altre, potrebbe subito prendersi l'attacco dei sardi. Poi, alle 18, sarà il tempo di Juventus-Inter. Nel derby d'Italia diversi giocatori potranno fare le loro prima presenza con le loro nuove maglie. Quello con più possibilità di partire dall'inizio sarà Manuel Akanji: il centrale svizzero, con ogni probabilità, si posizionerà sul centro destra del terzetto interista al posto di Bisseck nonostante abbia solo 3 allenamenti con i suoi nuovi compagni. Ed è stato proprio l'ex City a dare un indizio sulla sua possibile titolarità via social: "Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!", ha scritto sul suo profilo Instagram. 

Lato Juventus invece, con il forfait annunciato di Chico Conceicao, potrebbe fare i primi minuti in bianconero Loic Openda: il belga è in ballottaggio con Koopmeiners per una delle due maglie alle spalle di Jonathan David. Se alla fine dovesse avere la meglio l'olandese è probabile che l'ex Lipsia possa trovare spazio a partita in corso. 

NAPOLI, È L'ORA DI BEUKEMA E HOJLUND

Sabato sera, invece, sarà la volta di Sam Beukema. Il Napoli per strapparlo al Bologna ha dovuto sborsare più di 30 milioni di euro: Conte per ora l'ha fatto giocare soltanto in amichevole ma contro la Fiorentina, complice anche l'assenza di Rrahmani, l'olandese farà finalmente i primi minuti ufficiali in azzurro. E la serata potrebbe essere propizia anche per un'altra prima volta con la maglia del Napoli: quella di Rasmus Hojlund. Il danese si allena da un paio di giorni con i suoi nuovi compagni e il ballottaggio con Lorenzo Lucca è già entrato nel vivo: che sia dall'inizio o a partita in corso l'ex Atalanta e Utd esordirà

ROWE-RABIOT DA AVVERSARI

Altri debutti illustri potrebbero arrivare domenica sera in Milan-Bologna. Tra le file dei rossoneri c'è grande attesa per Adrien Rabiot, uno dei grandi colpi dell'estate. Fedelissimo di Max Allegri, il francese è in ballottaggio con il connazionale Fofana per una maglia nella mediana del Diavolo: se non dall'inizio, farà il suo esordio a partita in corso. E, ironia della sorte, l'esordio col Milan di Rabiot potrebbe coincidere con quello del giocatore per cui è stato allontanato dal Marsiglia: Jonathan Rowe. L'ex Juve e l'inglese, acquistato dal Bologna per poco meno di 20 milioni, sono stati messi fuori rosa da De Zerbi dopo una violenta rissa negli spogliatoi: ora potrebbero ritrovarsi in campo da avversari, entrambi alla prima presenza con una nuova maglia.  

serie a
esordio
akanji
openda
sam beukema
hojlund

