LA SCHEDA

Chi è Rocchi: una carriera d'elite, designatore dal 2021

In passato il suo nome in Calciopoli, ma ne è uscito completamente assolto

25 Apr 2026 - 22:25
© Getty Images

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Dopo quasi cinque anni dalla sua entrata in ruolo, Gianluca Rocchi si autosospende dalla carica di designatore degli arbitri di A e di B. A spingerlo alla decisione è la notizia di un'indagine su di lui per concorso in frode sportiva aperta dalla Procura di Milano: l'ex fischietto avrebbe condizionato alcune partite esercitando pressioni sulla Sala Var. Era stato incaricato del ruolo a inizio luglio del 2021, da poco ritirato dopo un decennio in crescita tra i direttori di gara più affidabili, con grande esperienza anche in campo internazionale, tra Mondiali, Europei, coppe e supercoppe continentali e nazionali. L'esordio in A nel campionato 2003-2004, e poi in divenire una serie di big match diretti a consacrarne il ruolo di direttore di gara d'Elite, nonostante il suo nome comparisse nelle carte di Calciopoli per un contestato Lazio-Chievo: ma da quella vicenda Rocchi uscirà completamente assolto, e mai sospeso dell'Associazione arbitri.

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Nel suo 'palmares' in campo 14 derby tra Milano, Roma e Torino, e tre derby d'Italia diretti. Nel 2008 diventa internazionale. Nel 2010 fa l'esordio in Champions, poi entra nella squadra degli arbitri di Londra 2012 e in quella del Mondiale 2018. L'ultimo match un Roma-Juve del 2020, a 47 anni. L'investitura a designatore, un anno dopo, era arrivata per il suo rappresentare una nuova generazione all'interno del sistema arbitrale italiano. "Pensiamo che Rocchi sia il nuovo, dobbiamo imparare a fare strada ai giovani", aveva detto l'allora presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange, rimarcando poi la volontà di "aprire canali di comunicazione".

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Una strada che il dirigente fiorentino ha poi effettivamente perseguito. E' stato Rocchi, infatti, a inaugurare nel 2023 il format televisivo Open Var, ospitato da Dazn, una scelta che da designatore aveva avallato. E' stato quello, nel tempo, e soprattutto nell'ultimo, rovente anno per gli arbitri, il palcoscenico dal quale è intervenuto nei momenti più caldi, per dirimere le questioni e per provare a placare le polemiche, difendendo o prendendo le distanze dalle scelte dei suoi uomini a seconda dei casi. Arrivando anche a usare toni forti, come quando a fine dicembre si era detto disposto a lasciare se qualcuno avesse messo ancora in discussione la buona fede dei fischietti: "Il nostro obiettivo - aveva detto - è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi incazzo".

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