Chi è Rocchi: una carriera d'elite, designatore dal 2021

Una strada che il dirigente fiorentino ha poi effettivamente perseguito. E' stato Rocchi, infatti, a inaugurare nel 2023 il format televisivo Open Var, ospitato da Dazn, una scelta che da designatore aveva avallato. E' stato quello, nel tempo, e soprattutto nell'ultimo, rovente anno per gli arbitri, il palcoscenico dal quale è intervenuto nei momenti più caldi, per dirimere le questioni e per provare a placare le polemiche, difendendo o prendendo le distanze dalle scelte dei suoi uomini a seconda dei casi. Arrivando anche a usare toni forti, come quando a fine dicembre si era detto disposto a lasciare se qualcuno avesse messo ancora in discussione la buona fede dei fischietti: "Il nostro obiettivo - aveva detto - è quello di fare i meno errori possibili, poi ne commettiamo, e se foste con me qualche weekend vedreste quanto mi incazzo".