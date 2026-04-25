Lecce, Di Francesco: "Oggi saremmo salvi, forse rigore su Cheddira"

Eugenio Di Francesco si prende il punto che permette al Lecce di staccare la Cremonese nella corsa alla salvezza. "Troviamo il lato positivo della gara. Siamo venuti qui per fare i tre punti, sapendo che il Verona veniva da ottima prestazioni. Potevamo fare meglio nelle ultime scelte, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo avuto più in mano il pallino del gioco. C'era forse un episodio da rigore su Cheddira, così mi dicono i miei. Ci teniamo che siamo sopra di uno, se finisse oggi il campionato saremmo salvi", ha detto a Sky.