L'Atletico Madrid torna a vincere in Liga: tris al Bilbao nel segno di Sorloth
Alexander Sorloth © italyphotopress
L'Atletico Madrid supera l'Athletic Bilbao e spezza la serie negativa. I colchoneros si impongono 3-2 al Metropolitano nell'incontro valido per la 33esima giornata di Liga. Ospiti avanti con Paredes nel primo tempo. Nella ripresa l'Atletico risponde con la rete di Griezmann e la doppietta di Sorloth. Nel recupero la formazione di Valverde accorcia con Guruzeta. In classifica madrileni quarti a 60 punti, il Bilbao resta fermo a quota 41.