Genoa-Lazio e Cagliari-Juventus: probabili formazioni e ultime notizie

Gilardino deve rinunciare all'infortunato Messias ma torna a schierare Retegui dal primo minuto in attacco. Bani e Messias finiscono in infermeria: Vogliaccio e Strootman al loro posto. Tudor recupera Romagnoli e Immobile. In attacco confermato Castellanos con alle spalle Luis Alberto e Felipe Anderson, alla prima partita dopo le dichiarazioni di addio.

CAGLIARI-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ranieri recupera Deiola, Nandez e Gaetano. I due "capitani" hanno scontato contro l'Inter la giornata di squalifica e sono pronti a riprendere il posto in squadra. Si è ripreso anche Gaetano, fermato dalla febbre a San Siro. Dietro il tecnico rossoblù deve tenere presenti due fattori: la diffida di Dossena e le condizioni di Mina. Davanti si riparte da Shomurodov, in ottimo stato di forma. Allegri ha annunciato in conferenza il recupero di Szczesny e il ballottaggio Chiesa-Yildiz in attacco. Torna a disposizione Milik, out Miretti che non ha ancora smaltito del tutto il problema all'alluce e resta a Torino per recuperare al meglio ed essere al 100% per la gara di Coppa Italia contro la Lazio di martedì.